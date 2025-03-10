نشكركم على متابعتكم خبر الدوري النمساوي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (21) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 مارس 2025 03:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج
بات ترتيب هدافي الدوري النمساوي بعد نهاية منافسات الجولة الحادية والعشرين منه على النحو الآتي:
1- روني فالدو (لينز): 13 هدفاً
2- ميكا بيريث (شتورم غراتس): 11 هدفاً
3- بن بوبزين )أوستريا كلاغنفورت): 9 أهداف
4- دومينيك فيتز )أوستريا فيينا): 8 أهداف
5- اوسكار غلوخ (ريد بول سالزبورغ): 8 أهداف
6- ديون بيلجو (رابيد فيينا): 8 أهداف
7- موريس مالون (أوستريا فيينا): 8 أهداف
8- أوتار كيتيشفيلي (شتورم غراتس): 8 أهداف