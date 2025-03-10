الدوري النمساوي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (21)

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 مارس 2025 03:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

بات ترتيب هدافي الدوري النمساوي بعد نهاية منافسات الجولة الحادية والعشرين منه على النحو الآتي:

1- روني فالدو (لينز): 13 هدفاً

2- ميكا بيريث (شتورم غراتس): 11 هدفاً

3- بن بوبزين )أوستريا كلاغنفورت): 9 أهداف

4- دومينيك فيتز )أوستريا فيينا): 8 أهداف

5- اوسكار غلوخ (ريد بول سالزبورغ): 8 أهداف

6- ديون بيلجو (رابيد فيينا): 8 أهداف

7- موريس مالون (أوستريا فيينا): 8 أهداف

8- أوتار كيتيشفيلي (شتورم غراتس): 8 أهداف