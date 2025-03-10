نشكركم على متابعتكم خبر الدوري النمساوي (21)… نتائج وترتيب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 مارس 2025 03:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج
أقيمت أمس، الأحد، جميع مباريات المرحلة الحادية والعشرين من الدوري النمساوي بكرة القدم، وفيما يلي النتائج المسجلة في هذه الجولة…
إى كى جراتزر × شتورم غراتس 1-2
أوستريا فيينا × أوستريا كلاغنفورت 2-0
ألتاخ × ريد بول سالزبورج 1-1
لاسك لينز × تيرول 2-1
هارتبيرغ × رابيد فيينا 2-1
وولفسبيرجر × لينز 1-2
ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (21)
1- شتورم غراتس: 43 نقطة
2- أوستريا فيينا: 43 نقطة
3- وولفسبيرجر: 36 نقطة
4- ريد بول سالزبورغ: 35 نقطة
5- رابيد فيينا: 31 نقطة
6- لاسك لينز: 31 نقطة