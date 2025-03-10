الدوري النمساوي (21)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 مارس 2025 03:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

أقيمت أمس، الأحد، جميع مباريات المرحلة الحادية والعشرين من الدوري النمساوي بكرة القدم، وفيما يلي النتائج المسجلة في هذه الجولة…

إى كى جراتزر × شتورم غراتس 1-2

أوستريا فيينا × أوستريا كلاغنفورت 2-0

ألتاخ × ريد بول سالزبورج 1-1

لاسك لينز × تيرول 2-1

هارتبيرغ × رابيد فيينا 2-1

وولفسبيرجر × لينز 1-2

ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (21)

1- شتورم غراتس: 43 نقطة

2- أوستريا فيينا: 43 نقطة

3- وولفسبيرجر: 36 نقطة

4- ريد بول سالزبورغ: 35 نقطة

5- رابيد فيينا: 31 نقطة

6- لاسك لينز: 31 نقطة