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الدوري النمساوي (21)… نتائج وترتيب

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الدوري النمساوي (21)… نتائج وترتيب

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 مارس 2025 03:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

أقيمت أمس، الأحد، جميع مباريات المرحلة الحادية والعشرين من الدوري النمساوي بكرة القدم، وفيما يلي النتائج المسجلة في هذه الجولة…
إى كى جراتزر × شتورم غراتس 1-2
أوستريا فيينا × أوستريا كلاغنفورت 2-0
ألتاخ × ريد بول سالزبورج 1-1
لاسك لينز × تيرول 2-1
هارتبيرغ × رابيد فيينا 2-1
وولفسبيرجر × لينز 1-2

ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (21)
1- شتورم غراتس: 43 نقطة
2- أوستريا فيينا: 43 نقطة
3- وولفسبيرجر: 36 نقطة
4- ريد بول سالزبورغ: 35 نقطة
5- رابيد فيينا: 31 نقطة
6- لاسك لينز: 31 نقطة

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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