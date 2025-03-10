أفضل الأطعمة لتعزيز الطاقة خلال ساعات الصيام

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 مارس 2025 12:56 صباحاً - مقدمة

خلال شهر رمضان، قد يواجه الصائمون شعورًا بالإرهاق نتيجة للصيام لفترات طويلة بدون تناول للطعام والشراب. لذا، يصبح اختيار الأطعمة الصحيحة أمرًا بالغ الأهمية لتعزيز مستويات الطاقة والحفاظ على النشاط طوال اليوم. في هذا المقال، سنتناول بعض من أفضل الأطعمة التي يمكن أن تساعدك في تعزيز الطاقة خلال ساعات الصيام.

أطعمة تمد الجسم بالطاقة

1. التمور

التمور من الأطعمة الممتازة لإمداد الجسم بالطاقة بسرعة بفضل احتوائها على السكريات الطبيعية. يُفضل تناول ثلاثة تمرات عند الإفطار لأنها تساعد في استعادة مستويات السكر في الدم بعد الصيام.

2. الشعير والقمح الكامل

يعتبر الشعير والقمح الكامل من الحبوب الكاملة التي تحتوي على الكربوهيدرات المعقدة التي توفر طاقة مستدامة. تشمل بعض الخيارات الجيدة خبز الشعير والنخالة.

3. المكسرات

المكسرات مثل اللوز والجوز والكاجو تعتبر مصدراً غنيًا بالبروتينات والدهون الصحية، وهي تساهم في زيادة الإحساس بالشبع وتمد الجسم بطاقة دائمة.

4. الأطعمة الغنية بالبروتين

يشمل ذلك اللحوم الخالية من الدهون، مثل الدجاج والأسماك، وكذلك الخيارات النباتية مثل العدس والفول. البروتينات تلعب دوراً هاماً في بناء العضلات وتحسين الأداء البدني.

فوائد شرب السوائل

شرب الماء في فترات الإفطار والسحور يساعد في تجنب الجفاف ويعزز الطاقة. يُفضل تناول 8-10 أكواب من الماء، بالإضافة إلى العصائر الطبيعية التي تمد الجسم بالفيتامينات الأساسية.

نصائح لتعزيز الطاقة خلال الصيام

ابدأ وجبة السحور بتناول الأطعمة المحببة والتي تحتوي على البروتين والكربوهيدرات المعقدة.

حاول ممارسة الرياضة الخفيفة بعد الإفطار بساعتين لتحفيز الدورة الدموية وزيادة الطاقة.

تجنب تناول الأطعمة الثقيلة والدهنية خلال الإفطار والسحور لأنها قد تسبب الشعور بالتعب.

تأكد من تناول الفيتامينات والمعادن من مصادر طبيعية لتحسين وظائف الجسم وتعزيز الطاقة.

في الختام، يمثل اختيار الأطعمة المناسبة خلال شهر رمضان خطوة هامة لضمان الصيام بشكل صحي ونشيط. تناول الأطعمة الغنية بالطاقة والمغذيات للحصول على أقصى استفادة من كل وجبة.