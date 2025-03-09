مشروبات صحية لتعزيز التركيز في رمضان: بدائل طبيعية للقهوة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 9 مارس 2025 09:55 مساءً - يحتاج الصائم خلال شهر رمضان إلى الحفاظ على نشاطه وتركيزه، خاصة مع ساعات الصيام الطويلة. تناول المشروبات الصحية بين الإفطار والسحور يساعد على تنشيط الجسم وتحفيز العقل، مما يجعلك أكثر يقظة وانتباهًا. إليك مشروبات صحية تعزز التركيز وتمنحك الطاقة:

1. الماء بالليمون والعسل:

مرطب ومنشط: الماء يرطب الجسم، والليمون والعسل يضيفان مضادات الأكسدة والفيتامينات.

تحسين الذاكرة: يساعد على تنشيط العقل وتحسين الذاكرة.

تناول بعد الإفطار: يمنح الجسم انتعاشًا وترطيبًا يدوم.

2. القرفة بالحليب:

تحفيز الدورة الدموية: القرفة تعزز الدورة الدموية وتحفز نشاط المخ.

دعم وظائف الجسم: الحليب يوفر البروتينات والكالسيوم اللازمين.

زيادة التركيز: يساعد على التركيز وعدم الشعور بالإرهاق.

3. الشاي الأخضر بالنعناع:

تحسين أداء الدماغ: مضادات الأكسدة في الشاي الأخضر تحسن أداء الدماغ.

تهدئة الأعصاب: النعناع يمنح إحساسًا بالانتعاش ويهدئ الأعصاب.

زيادة النشاط: يجعلك أكثر نشاطًا ويقظة.

4. الكاكاو بالحليب:

تحسين وظائف المخ: المغنيسيوم والكالسيوم يحسنان وظائف المخ.

تعزيز الطاقة: مضادات الأكسدة في الكاكاو تحسن الدورة الدموية وتعزز الطاقة.

زيادة التركيز: يساعد في تحفيز التركيز.

5. الزنجبيل بالعسل:

تنشيط الدورة الدموية: الزنجبيل ينشط الدورة الدموية ويحفز العقل.

دعم التركيز: العسل يدعم التركيز والقدرة على الاستيعاب.

تعزيز الاسترخاء: تناوله دافئًا قبل النوم لتعزيز الاسترخاء.

نصائح إضافية:

تجنب المشروبات السكرية: تسبب تقلبات في مستويات السكر في الدم.

شرب الماء بانتظام: يحافظ على ترطيب الجسم ويحسن التركيز.

تناول وجبات متوازنة: توفر العناصر الغذائية اللازمة لصحة الدماغ.