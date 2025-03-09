5 أعشاب وتوابل خارقة لتقوية الذاكرة وحماية الدماغ من التدهور

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 9 مارس 2025 09:55 مساءً - هل تبحث عن طرق طبيعية لتعزيز ذاكرتك وحماية دماغك من التدهور؟ اكتشف 5 أعشاب وتوابل متوفرة في مطبخك أو يمكنك الحصول عليها بسهولة، والتي تساهم في تحسين صحة الدماغ والحد من فقدان الذاكرة، وفقًا لموقع “Very well mind”.

5 أعشاب وتوابل لتقوية الذاكرة وحماية الدماغ:

المريمية:

تعزز الذاكرة والإدراك.

قد تساعد في علاج مرض الزهايمر.

تحتوي على مركبات مفيدة للوظائف الإدراكية والعصبية.

يمكن تناولها كمشروب أو إضافتها للطعام.

الكركم:

يحتوي على الكركمين، مضاد الأكسدة والالتهابات.

يقي من مرض الزهايمر بتطهير الدماغ من بيتا أميلويد.

يحمي صحة الدماغ بتثبيط انهيار الخلايا العصبية.

الأشواجاندا:

تقلل الإجهاد التأكسدي، أحد عوامل تقدم مرض الزهايمر.

الجينسنج:

يقلل تدهور الذاكرة المرتبط بالعمر.

يحتوي على الجينسنوسيدات، مواد كيميائية مضادة للالتهابات.

يقلل مستويات بيتا أميلويد في المخ.

عشبة الليمون:

تخفف القلق والأرق.

تحسن الوظائف الإدراكية.

تحتوي على حمض الروزماريني، مركب مضاد للالتهابات والأكسدة.

قد تمنع التدهور المعرفي لدى كبار السن وتقلل أعراض الزهايمر.

هل الأعشاب كافية للحفاظ على الذاكرة؟

الأعشاب والتوابل مفيدة لصحة الدماغ، لكنها ليست بديلاً عن العلاجات الطبية المعتمدة.

استخدام الأعشاب بكميات كبيرة قد يسبب آثارًا جانبية ضارة.

الإفراط في مكملات الكركم والجينسنج يزيد خطر النزيف.

الجينسنج قد يغير ضغط الدم ويتفاعل مع الأدوية ويسبب حساسية أو تلف الكبد.

نصائح إضافية:

استشر طبيبك قبل استخدام الأعشاب إذا كنت تتناول أدوية أو تعاني من حالات مرضية.

تناول الأعشاب بكميات معتدلة كجزء من نظام غذائي صحي ومتوازن.

مارس الرياضة بانتظام وحافظ على نوم جيد لتعزيز صحة الدماغ.

هذا والأعشاب والتوابل الطبيعية يمكن أن تكون إضافة قيمة لنظامك الغذائي لتعزيز صحة الدماغ والذاكرة، ولكن يجب استخدامها بحذر واستشارة الطبيب عند الحاجة.