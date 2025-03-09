كيف تحافظ على نشاطك البدني خلال شهر رمضان؟

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 9 مارس 2025 08:49 مساءً - أهمية النشاط البدني خلال شهر رمضان

من المهم الحفاظ على النشاط البدني حتى خلال شهر رمضان، حيث يمكن أن يكون التوقف عن ممارسة الرياضة خلال هذا الشهر فكرة مغرية للكثيرين. ومع ذلك، يمكن أن يكون الحفاظ على النشاط البدني مفيداً لصحتك الجسدية والنفسية. فمن خلال ممارسة التمارين الرياضية، يمكنك تحسين المزاج، والحفاظ على مستوى الطاقة، وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض.

أفضل أوقات ممارسة الرياضة في رمضان

يوجد أوقات معينة تكون أفضل لممارسة الرياضة خلال شهر رمضان لضمان تحقيق أفضل النتائج دون إرهاق الجسم. الابتعاد عن ممارسة الرياضة خلال ساعات الصيام الطويلة، والاهتمام بالتمرينات بعد الإفطار بفترة مناسبة لضمان راحة الجهاز الهضمي. وفيما يلي بعض الأوقات المثالية:

بعد الإفطار بحوالي ساعة إلى ساعتين، حيث يمكن للجسم الاستفادة من الطاقة المستمدة من الطعام.

قبل السحور بفترة قصيرة إذا كنت تفضل ممارسة الرياضة في وقت متأخر ليلاً.

كيفية الاختيار بين أنواع التمارين

يمكنك اختيار تمارين مختلفة تناسب احتياجاتك ومستوى لياقتك. إليك بعض الاقتراحات:

التمارين الخفيفة

المشي: يُعتبر المشي من التمارين المثالية التي يمكن ممارستها بعد الإفطار.

اليوغا: تساعد اليوغا في تحسين المرونة والصحة النفسية.

التمارين المكثفة

رفع الأثقال: يمكن ممارسة رفع الأثقال بعد الإفطار بفترة كافية للحصول على الطاقة المطلوبة.

تمارين الكارديو: كالركض أو ركوب الدراجات لمن لديهم القدرة على التحمل.

نصائح للحفاظ على الراحة والترطيب

عملية الحفاظ على الراحة والترطيب مهمة جداً خلال ممارسة الرياضة في رمضان:

الإكثار من شرب الماء بين الإفطار والسحور لتعويض السوائل المفقودة.

تناول وجبات متوازنة تحتوي على الكربوهيدرات والبروتينات والدهون الصحية.

الحصول على قسط كافٍ من الراحة والنوم لتمكين الجسم من التعافي.

يعد رمضان فرصة لتطوير الالتزام والعادات الصحية بما في ذلك النشاط البدني، فحافظ على تلك الروحية الإيجابية واستمر في حركتك اليومية.