بسام محمد - أبوظبي في الأحد 9 مارس 2025 08:49 مساءً - متابعة- يوسف اسماعيل

الكولاجين هو البروتين الرئيسي الذي يشكل الهيكل الداعم للبشرة، ويلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على نضارتها وصلابتها. ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، انتشر استخدام المكملات الغذائية والمستحضرات الجمالية التي تحتوي على الكولاجين بشكل كبير، مما أثار بعض المخاوف بشأن مدى سلامتها واستدامة فوائدها للبشرة.

أضرار استخدام الكولاجين على صحة البشرة:

أولًا، يجب التأكيد على أن الكولاجين ضروري للحفاظ على صحة البشرة، فهو يساعد في الحفاظ على مرونتها وحمايتها من التجاعيد والخطوط الدقيقة. ومع تقدم العمر، ينخفض إنتاج الكولاجين طبيعيًا، مما يؤدي إلى ظهور علامات الشيخوخة على البشرة. لذلك، قد تكون المكملات الغذائية المحتوية على الكولاجين مفيدة في تعويض هذا النقص.

ومع ذلك، هناك بعض المخاوف التي يجب أخذها في الاعتبار. أولاً، لا يوجد دليل علمي قاطع على أن تناول مكملات الكولاجين يؤدي إلى زيادة مباشرة في مستويات الكولاجين في البشرة. حيث أن امتصاص الكولاجين عن طريق الفم محدود، ويتم تحليله في الجهاز الهضمي إلى أحماض أمينية قبل امتصاصه.

ثانيًا، هناك قلق بشأن مصادر الكولاجين المستخدمة في هذه المكملات. غالبًا ما يكون الكولاجين مستخرجًا من مصادر حيوانية مثل جلود الأبقار أو خنازير البحر أو طيور النعام. وقد تكون هذه المصادر ملوثة بالمواد الكيميائية أو الهرمونات أو مسببات الحساسية، مما يجعل من الضروري التحقق من مصادر هذه المكملات والتأكد من أنها آمنة وموثوقة.

ثالثًا، هناك قلق بشأن التأثيرات الجانبية المحتملة لمكملات الكولاجين. على سبيل المثال، قد تؤدي زيادة استهلاك الكولاجين إلى مشاكل في الكلى أو الكبد أو مشاكل في الجهاز الهضمي. كما أن هناك مخاوف بشأن تأثير الكولاجين على الحالات الصحية الأخرى، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية.

بالإضافة إلى ذلك، هناك بعض الأدلة التي تشير إلى أن استخدام مستحضرات التجميل المحتوية على الكولاجين قد يكون له آثار سلبية على البشرة. على سبيل المثال، قد يؤدي استخدام هذه المستحضرات إلى انسداد المسام، مما يؤدي إلى ظهور حب الشباب والبثور. كما أن بعض المواد الكيميائية المستخدمة في هذه المستحضرات قد تسبب تهيج البشرة أو حساسية.