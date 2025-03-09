فقدان الوزن بشكل آمن ومستدام: ما هي الكمية التي يمكنك خسارتها في أسبوع؟

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 9 مارس 2025 07:52 مساءً - يعتبر الحفاظ على وزن صحي أمرًا أساسيًا للصحة العامة، لكن الرغبة في الحصول على نتائج سريعة تدفع البعض إلى اتباع أساليب قاسية لفقدان الوزن.

على الرغم من أن فقدان الوزن بسرعة قد يبدو جذابًا، إلا أن الخبراء، وفقًا لتقرير نشره موقع “ميديا فيد”، يؤكدون أن فقدان الوزن بشكل تدريجي ومستدام هو الخيار الأكثر أمانًا.

وبحسب المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن فقدان ما بين 0.5 إلى 1 كغم أسبوعيًا يُعتبر نهجًا آمنًا وفعالًا لإدارة الوزن على المدى الطويل.

**مخاطر فقدان الوزن السريع**

على الرغم من إمكانية فقدان أكثر من 1 كغم في الأسبوع، إلا أن ذلك لا يُنصح به عمومًا، حيث قد يؤدي إلى فقدان الكتلة العضلية، ونقص العناصر الغذائية، واضطرابات في التمثيل الغذائي.

غالبًا ما يكون فقدان الوزن السريع نتيجة لتقليل السعرات الحرارية بشكل مفرط أو الإفراط في ممارسة التمارين الرياضية، مما قد يؤثر سلبًا على الصحة.

كما أن الحميات القاسية التي تعد بنتائج سريعة غالبًا ما تؤدي إلى الإرهاق واستعادة الوزن، مما يعزز دورة فقدان الوزن واستعادته.