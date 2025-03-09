فينيسيوس جونيور رجل مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 9 مارس 2025 07:52 مساءً - أعلنت رابطة الليجا فوز البرازيلي فينيسيوس جونيور بجائزة أفضل لاعب في مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو في الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني بكرة القدم.

وفاز ريال مدريد على رايو فاليكانو 2-1 رافعاً رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثاني وبنفس رصيد برشلونة المتصدر.

وسجل فينيسيوس هدف ريال مدريد الثاني في الدقيقة 34، رافعاً رصيده مع ريال مدريد إلى 10 أهداف في الدوري الإسباني هذا الموسم.