انتقادات حادة للأمير هاري وميغان ماركل بسبب عدم ارتداء طفلتهما “ليليبت” سترة نجاة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 9 مارس 2025 07:52 مساءً - تعرضت ميغان ماركل والأمير هاري لانتقادات قاسية من قبل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بعد نشر صورة لابنتهما ليليبت، التي تبلغ من العمر ثلاث سنوات، وهي جالسة على حجر والدها دون سترة نجاة أثناء ركوبهما قاربًا احتفالًا بيوم المرأة العالمي.

الصورة التي شاركتها ميغان عبر إنستغرام تُظهر هاري وهو يقبّل رأس ابنته، لكن العديد من المتابعين عبّروا عن استيائهم لرؤية الطفلة دون سترة نجاة، وهو ما يُعتبر إلزاميًا بموجب القانون في كاليفورنيا، حيث يقيم الزوجان.

وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، ينص القانون على ضرورة ارتداء جميع الأطفال دون سن 13 عامًا لسترات نجاة أثناء وجودهم على قارب متحرك، بغض النظر عن حجمه.

وانتقد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي تصرفات ميغان وهاري، معتبرينها “غير مسؤولة” و”خطيرة”. ووصف البعض الزوجين بأنهما والدان “متهوران”، مشيرين إلى المخاطر المحتملة التي قد تنجم عن مثل هذه التصرفات، مثل الحوادث المفاجئة.

أحد المعلقين أشار إلى أن حتى مالكي الحيوانات الأليفة يتحلون بمسؤولية أكبر من خلال التأكد من وضع سترات نجاة على حيواناتهم الأليفة.