أحمد الفيشاوي يكشف عن تفاصيل تجربته مع إدمان المخدرات ويؤكد: “أصبحت جدًّا”

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 9 مارس 2025 07:52 مساءً - كشف الفنان أحمد الفيشاوي عن تجربته مع إدمان المخدرات، مشيرًا إلى أنه مر بهذه المرحلة مثل العديد من الشباب.

وفي مقابلة مع الإعلامية أميرة بدر، قال الفيشاوي: “نحو 99% من الشباب يجربون المخدرات. لقد جربت مواد خطيرة مثل الهيروين، لكنني استطعت الابتعاد عنها”.

وأضاف: “دخلت في مرحلة تعاطي المخدرات، لكن الله أنقذني، وساعدت نفسي على تركها، لولا الله لكانت حياتي ضاعت”.

وتابع: “عقلي هو الذي جذبني، فأنا أحب التجربة واكتشاف ما بداخل الأشياء”، نافياً أن يكون أحد أصدقائه قد شجعه على تعاطي المخدرات، مؤكدًا أنه قام بذلك بإرادته.

وعن تفاصيل تجربته مع الإدمان، قال: “جربت مواد مميتة، فالهيروين قاتل، والكحول بكثرة يسبب الموت.. والحمد لله أنني ابتعدت عنهما بمسافات كبيرة”.

وكشف عن تردده على مصحة نفسية بشكل منتظم: “لقد دخلت مصحات، ولدي مصحة أذهب إليها بشكل دوري، وهناك جناح يحمل اسمي”.

واستكمل: “أزور المصحة كثيرًا للعلاج النفسي وليس للإدمان.. وعندما كنت في السابعة عشرة من عمري، شخّصني الطبيب بمرض اضطراب ثنائي القطب”.

كما أثار الفيشاوي الجدل بتصريحات مفاجئة حول علاقته بابنته لينا.