الماء وفقدان الوزن: كيف يساعدك الترطيب على حرق الدهون؟

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 9 مارس 2025 06:55 مساءً - لا يقتصر دور الماء على ترطيب الجسم فحسب، بل يلعب دورًا حاسمًا في عملية فقدان الدهون. إليك كيف يساعدك شرب الماء بكميات كافية على تحقيق أهدافك في إنقاص الوزن:

فوائد الماء في فقدان الوزن

زيادة معدل الأيض: يساعد الماء على تحفيز عملية التمثيل الغذائي، مما يزيد من حرق السعرات الحرارية.

الشعور بالشبع: شرب الماء قبل الوجبات يملأ المعدة، مما يقلل من كمية الطعام المتناولة.

التمييز بين الجوع والعطش: غالبًا ما يخلط الجسم بين إشارات الجوع والعطش، لذا شرب الماء يساعد على تجنب تناول الطعام غير الضروري.

تحسين الهضم: الماء ضروري لعملية الهضم السليم، مما يساعد على امتصاص العناصر الغذائية والتخلص من الفضلات.

تعزيز الأداء الرياضي: يساعد الماء على ترطيب الجسم أثناء ممارسة الرياضة، مما يحسن الأداء ويقلل من خطر الإصابة بالتقلصات العضلية.

كيف يساعد الماء في إدارة الوزن؟

تقليل السعرات الحرارية: شرب الماء بدلاً من المشروبات السكرية يقلل من السعرات الحرارية المتناولة.

تقليل تناول الطعام: شرب الماء قبل الوجبات يساعد على الشعور بالشبع، مما يقلل من كمية الطعام المتناولة.

تحسين وظائف الجسم: الماء ضروري لأداء جميع أجهزة الجسم، بما في ذلك الكلى والكبد، مما يساعد على التخلص من السموم وحرق الدهون بكفاءة.

كمية الماء المناسبة

تختلف احتياجات الجسم من الماء حسب الجنس ومستوى النشاط البدني والظروف المناخية.

ينصح بتناول ما لا يقل عن 3-4 لترات من الماء يوميًا (3 لترات للنساء، 4 لترات للرجال).

يجب زيادة كمية الماء في الأيام الحارة وعند ممارسة الرياضة.

لون البول الشفاف أو الأصفر الفاتح يدل على الترطيب الكافي.

نصائح إضافية

اشرب كوبًا من الماء قبل كل وجبة.

احمل زجاجة ماء معك طوال اليوم.

أضف نكهات طبيعية للماء مثل الليمون أو الخيار.

تناول الأطعمة الغنية بالماء مثل الفواكه والخضروات.