كيف تصبح شخصًا صحيًا في رمضان؟ 5 نصائح ذهبية لتغيير حياتك

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 9 مارس 2025 06:55 مساءً - شهر رمضان فرصة ذهبية لتغيير نمط حياتك إلى الأفضل، فإذا كنت ترغب في أن تصبح شخصًا صحيًا خلال الشهر الكريم، إليك 5 نصائح لا غنى عنها:

1. ابدأ يومك بوجبة إفطار صحية:

استبدل الحبوب السكرية بالشوفان، أو البيض، أو الخبز المحمص المصنوع من الحبوب الكاملة.

أضف الفواكه والمكسرات والبذور إلى العصائر الصحية أو الزبادي.

اختر الكينوا بدلاً من الحبوب المكررة.

2. خصص نصف طبقك للفواكه والخضروات:

أضف الخضروات المفرومة إلى الكاري أو الدال أو العجة.

تناول الفاكهة كوجبة خفيفة بدلاً من رقائق البطاطس المصنعة.

أدرج الخضروات الورقية (السبانخ والكرنب) في الحساء والسلطات.

3. استبدل الكربوهيدرات المكررة بالحبوب الكاملة:

استبدل الأرز الأبيض بالأرز البني أو الكينوا.

اختر خبز القمح الكامل والمعكرونة بدلاً من الأنواع المكررة.

استبدل رقائق البطاطس بالحمص المحمص.

4. تناول المزيد من البروتينات الخالية من الدهون:

أضف العدس أو الفاصوليا أو السمك إلى وجباتك.

تناول وجبة خفيفة من المكسرات أو البذور أو الزبادي اليوناني.

اختر الدجاج أو السمك المشوي بدلاً من الأطعمة المقلية.

5. اطبخ في المنزل بشكل متكرر:

خطط للوجبات وأعد الوجبات الخفيفة المغذية مسبقًا.

استخدم كمية أقل من الزيت، وكمية أكبر من الأعشاب والتوابل.

اخبزها أو اشويها أو طبخها بالبخار بدلاً من القلي العميق.