زيادة الوزن الصحي في رمضان: نصائح للنحفاء لاكتساب كتلة عضلية

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 9 مارس 2025 06:55 مساءً - يُعتبر شهر رمضان فرصة ذهبية لزيادة الوزن بشكل صحي، خاصة للأشخاص النحيفين الذين يرغبون في اكتساب كتلة عضلية. باتباع نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة بانتظام، يمكنك تحقيق هدفك خلال هذا الشهر الفضيل.

نصائح لزيادة الوزن الصحي في رمضان:

وجبة السحور أساسية:

لا تهمل وجبة السحور، فهي تمد جسمك بالطاقة اللازمة لتحمل ساعات الصيام.

ركز على مصادر السكريات المعقدة والبروتينات مثل:

منتجات الألبان كاملة الدسم (زبادي، حليب).

الحبوب الكاملة (شوفان، خبز أسمر).

البيض.

الفول.

تناول وجبات خفيفة بين الإفطار والسحور:

وزع وجباتك على فترات متقاربة لزيادة السعرات الحرارية المستهلكة.

اختر وجبات خفيفة صحية وغنية بالسعرات الحرارية والألياف مثل:

المكسرات والفواكه المجففة.

التمر.

العصائر الطبيعية.

التركيز على الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية:

أضف الأطعمة التالية إلى نظامك الغذائي:

العسل (مصدر طبيعي للطاقة).

المكسرات والياميش (دهون صحية وسعرات حرارية عالية).

الأفوكادو.

زيت الزيتون.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام:

مارس تمارين القوة بعد الإفطار بساعة أو قبل السحور لبناء العضلات.

تشمل التمارين:

تمارين الضغط.

تمارين القرفصاء.

رفع الأثقال.

تناول مشروبات عالية السعرات الحرارية:

اشرب الحليب كامل الدسم والعصائر الطبيعية.

تناول مشروب الحليب مع المكسرات والعسل.

تجنب المشروبات التي تقلل الشهية:

قلل من تناول الكافيين (القهوة والشاي) والمشروبات الغازية.

نصائح إضافية:

استشر أخصائي تغذية لوضع خطة غذائية مناسبة لك.

تناول كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور.

احصل على قسط كافٍ من النوم.

تجنب الإجهاد والتوتر.