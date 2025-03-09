جامع “ابن عباس”: معلم بارز لتعزيز الحياة الدينية في موريتانيا

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 9 مارس 2025 05:53 مساءً - يعتبر جامع ابن عباس من أبرز المساجد في موريتانيا وأهم المعالم الدينية في البلاد، حيث يشكل مركزًا حيويًا للعبادة والتعليم الديني.

يقع هذا الجامع في العاصمة نواكشوط، وقد تم تأسيسه في الثمانينات من القرن الماضي، ليؤدي دورًا محوريًا في تعزيز الحياة الدينية والثقافية في موريتانيا، ويعتبر وجهة رئيسية للعبادة والمناسبات الدينية.

يتميز جامع ابن عباس بتصميمه المعماري التقليدي الإسلامي، الذي يعكس الهوية الإسلامية والموريتانية من خلال استخدام عناصر معمارية مميزة. يضم الجامع مئذنة شاهقة وقاعة صلاة واسعة، بالإضافة إلى مساحات كبيرة مخصصة للأئمة والمصلين.

يُعقد في الجامع العديد من الدروس والمحاضرات في مجالات الفقه والتفسير، مما يجعله يحظى بمكانة مرموقة في المجتمع الموريتاني، ويعتبر من أهم وجهات العبادة في نواكشوط، حيث يتوافد إليه المصلون من مختلف أرجاء العاصمة.

يلعب الجامع دورًا بارزًا في نشر الثقافة الإسلامية وتعليم الشباب المبادئ الدينية، حيث يُخرج العديد من الطلاب الذين يصبحون لاحقًا علماء ومشايخ في مختلف أنحاء البلاد.

كما يُعتبر جامع ابن عباس رمزًا للوحدة الإسلامية في موريتانيا، حيث يجمع بين المسلمين من مختلف الخلفيات.