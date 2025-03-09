نصائح لصيام آمن لمرضى الضغط والسكري

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 9 مارس 2025 05:53 مساءً - يواجه مرضى الضغط والسكري تحديات أثناء الصيام إذا لم يتبعوا نظامًا غذائيًا صحيًا. وقد أظهرت الدراسات أن صيام شهر رمضان يمكن أن يكون آمنًا بالنسبة لهم، بشرط الالتزام بالعلاج الدوائي واتباع بعض الإرشادات.

أوضحت أخصائية التغذية ولاء أبو عيسى أن مرضى الضغط يجب عليهم تجنب الأطعمة الغنية بالصوديوم والتوابل، مثل المعلبات والمخللات التي قد تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

تشمل الأطعمة الغنية بالصوديوم أيضًا الأطعمة المدخنة مثل النقانق والمارتديلا، بالإضافة إلى صلصة الصويا، والوجبات الخفيفة المالحة مثل البسكويت، والوجبات السريعة مثل الفلافل والبيتزا، والحساء الجاهز، والزيتون، والمكسرات المملحة.

كما نصحت أبو عيسى، في حديثها لـ”إرم نيوز”، مرضى الضغط بتجنب الأطعمة المصنعة والدهون المتحولة التي ترفع مستويات الكوليسترول وتزيد من خطر التجلطات.

وأكدت الأخصائية أن الخضروات والفواكه تعتبر مصدرًا أساسيًا للبوتاسيوم، الذي يساعد في التحكم بضغط الدم المرتفع. لذا، يُنصح بزيادة تناول الخضروات خلال رمضان من خلال تناول السلطات، والشوربات، والخضروات المطبوخة.