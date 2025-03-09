تفشي الحصبة في تكساس: الأعراض والأسباب وكيف تحمي نفسك ؟

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 9 مارس 2025 05:53 مساءً - تشهد المناطق الريفية في غرب تكساس ارتفاعًا ملحوظًا في حالات الإصابة بالحصبة، مما يثير القلق بشأن عودة هذا المرض شديد العدوى. يقدم هذا المقال معلومات شاملة حول الحصبة، أعراضها، أسباب تفشيها، وكيفية حماية نفسك وعائلتك.

تفشي الحصبة في تكساس:

سجلت تكساس أكثر من 150 حالة إصابة بالحصبة، ووفاة طفل واحد.

تساعد مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) في السيطرة على تفشي المرض.

تم الإبلاغ عن حالات إصابة في ولايات أخرى مثل نيو مكسيكو، ألاسكا، كاليفورنيا، وغيرها.

ما هي الحصبة وكيف تنتشر؟

الحصبة هي عدوى فيروسية تنتشر بسهولة عبر الهواء عندما يسعل أو يعطس الشخص المصاب.

يبقى الفيروس معديًا في الهواء وعلى الأسطح لمدة تصل إلى ساعتين.

تظهر الأعراض بعد 7 إلى 14 يومًا من الإصابة.

أعراض الحصبة:

حمى.

سعال.

سيلان الأنف.

احمرار العينين.

طفح جلدي أحمر يبدأ على الوجه وينتشر إلى الجسم.

مضاعفات الحصبة الخطيرة:

الالتهاب الرئوي.

تورم المخ.

الجفاف.

الفئات الأكثر عرضة للخطر:

الأطفال الصغار.

النساء الحوامل.

الأشخاص ذوو المناعة الضعيفة.

الأشخاص الغير متلقين للتطعيم.

كيف تحمي نفسك وعائلتك:

التطعيم:

الحصول على جرعتين من لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR).

الجرعة الأولى للأطفال بين 12 و15 شهرًا، والثانية بين 4 و6 سنوات.

البالغون غير المتأكدين من تلقيحهم يجب عليهم إجراء فحص دم أو تلقي جرعة معززة.

النظافة الشخصية:

غسل اليدين بانتظام.

تجنب الاتصال المباشر بالأشخاص المصابين.

عند ظهور الأعراض يجب استشارة الطبيب فورا.

هذا والتطعيم هو أفضل وسيلة للوقاية من الحصبة. حافظ على صحتك وصحة عائلتك من خلال تلقي اللقاح واتباع إجراءات النظافة الشخصية.