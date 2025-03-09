7 طرق للتخلص من صداع الجيوب الأنفية على الفور

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 9 مارس 2025 04:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يحدث صداع الجيوب الأنفية نتيجة التهاب واحتقان في الجيوب الأنفية، وهي فراغات مملوءة بالهواء في الجمجمة حول الأنف والجبهة والخدين. يمكن أن تلتهب هذه الجيوب بسبب العدوى أو الحساسية، مما يؤدي إلى احتباس الهواء والسوائل والمخاط بداخلها، ويخلق ضغطًا يسبب الألم في الجبهة والخدين والأسنان. فكيف يمكن التخلص من هذا الصداع المزعج؟

عندما يصبح المخاط سميكًا ويمنع تصريفه، يتراكم الضغط في الجيوب الأنفية، مما يسبب الألم المرتبط بالصداع. يساعد جهاز الترطيب في إضافة الرطوبة للهواء، مما يخفف من كثافة المخاط ويساعد في تصريفه، وبالتالي يقلل الضغط في الجيوب الأنفية. تشير الأبحاث إلى أن مستوى الرطوبة المثالي لتنظيف الجيوب الأنفية يتراوح بين 30% و45%.

تساعد بخاخات الأنف المالحة، التي تحتوي على محاليل معقمة من الماء والملح، في ترطيب وتنظيف الممرات الأنفية. كما تساهم في إزالة المواد المسببة للحساسية والغبار والمخاط السميك، مما يساعد على فتح ممرات الجيوب الأنفية وتقليل الضغط وبالتالي تخفيف الصداع.

يمكن أن يساعد غسل الجيوب الأنفية باستخدام الري الأنفي في تنظيف الممرات الأنفية وتوفير الراحة. يمكنك استخدام محلول ملحي مع زجاجة غسل الأنف أو وعاء نيتي أو محقنة، وهذه الأدوات متوفرة في معظم الصيدليات.

زيت الأوكالبتوس العطري، الذي يتميز برائحته المنعشة والمبردة، يمكن أن يساعد في تخفيف الضغط الناتج عن صداع الجيوب الأنفية. أظهرت الأبحاث أن زيت الأوكالبتوس، وخاصة مكونه الرئيسي 1,8-سينول، له خصائص مضادة للالتهابات ومسكنة للألم، مما يساهم في تخفيف الألم الناجم عن احتقان الجيوب الأنفية.