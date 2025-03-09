وجبات خفيفة غنية بالبروتين تساعدك على إنقاص الوزن

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 9 مارس 2025 04:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

إذا كنت تبحث عن وجبات خفيفة غنية بالبروتين تدعم رحلتك في فقدان الوزن دون الشعور بالجوع، فقد وصلت إلى القائمة المثالية. إذ يُعد تناول وجبات خفيفة ذات قيمة غذائية عالية خطوة فعالة للحفاظ على وزن صحي ومد الجسم بالطاقة اللازمة.

تتضمن هذه الخيارات وجبات لذيذة تحتوي على 7 غرامات من البروتين على الأقل لكل وجبة، مما يساعد على تعزيز الشعور بالشبع والحد من تناول السعرات الحرارية الزائدة.

استمتع بمزيج لذيذ من خبز التوست المحمص مع الجبن والطماطم، حيث يجمع بين النكهة المالحة والحلوة. يمكنك تعزيز الطعم بإضافة صلصة الخل البلسمي أو رشة من الفلفل الأحمر المطحون لمذاق أعمق.

لإشباع رغبتك في تناول البيتزا بطريقة صحية، جرّب الفستق المغطى بالخميرة الغذائية، والتي تضيف نكهة جبنية مميزة مع قيمة غذائية غنية بالبروتين.

مزج جبن الريكوتا مع الأعشاب الطازجة، وتقديمه مع شرائح الخيار والفلفل الحلو، يخلق خيارًا صحيًا ولذيذًا للتغميس، ما يجعله وجبة خفيفة متكاملة ومغذية.

يعد الزبادي اليوناني الغني بالبروتين خيارًا رائعًا للوجبات الخفيفة، خاصة عند إضافة التوت الأزرق لإضفاء لمسة من الألياف ومضادات الأكسدة. ولتحسين الطعم، يمكنك إضافة القليل من العسل لمذاق متوازن.

مزيج الطحينة مع الزبادي يخلق قوامًا كريميًا غنيًا، وهو مثالي للتقديم مع الجزر الصغير أو مثلثات خبز القمح الكامل، مما يمنحك وجبة خفيفة مشبعة ولذيذة.

اجمع بين شرائح الطماطم والخوخ مع جبن الفيتا والفستق المقرمش، للحصول على وجبة خفيفة متوازنة من حيث النكهة والقيمة الغذائية.

إضافة المكسرات إلى الزبادي اليوناني يعزز من قيمته الغذائية ويمنحه قوامًا مقرمشًا، مما يجعله وجبة خفيفة مثالية للحفاظ على مستويات الطاقة خلال اليوم.