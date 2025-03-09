هل تناول الفول السوداني بقشرة يساعد في تهدئة الأعصاب؟

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 9 مارس 2025 04:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يُعد الفول السوداني من الأطعمة المحببة للكثير من الأشخاص، خاصة خلال شهر رمضان، وذلك لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للصحة، إضافةً إلى مذاقه المتميز الذي يضفي طعماً لذيذاً على الوجبات اليومية. ولكن ماذا عن تناول الفول السوداني بقشره؟ هل له فوائد إضافية على صحتنا؟

توضح “الصايغ” أن تناول الفول السوداني بقشره يحمل العديد من الفوائد الصحية، حيث يحتوي على مكونات غذائية غنية. وأشارت إلى أن تناول الفول السوداني بقشره يلعب دورًا فعالًا في تقليل التوتر والإجهاد، بفضل خصائصه المهدئة للأعصاب. وأوصت بتناوله ليلاً بكميات معتدلة، لا تتجاوز كوب قهوة صغير (حوالي 20 حبة) ثلاث مرات في الأسبوع، لتحسين جودة النوم والتقليل من التوتر والقلق، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من المغنيسيوم والبوتاسيوم وفيتامين B12.

أضافت “الصايغ” أن الفول السوداني بقشره يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تقدم فوائد متعددة للصحة، ومنها:

يحتوي الفول السوداني بقشره على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، مما يساهم في دعم جهاز المناعة ويقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

يساعد تناول الفول السوداني بقشره في تعزيز صحة الجهاز التنفسي وتحسين عملية التنفس، ويقلل من احتمالية الإصابة بالأمراض التنفسية المزمنة مثل الربو وحساسية الصدر، بفضل محتواه من الفيتامينات والمعادن.

يلعب الفول السوداني بقشره دورًا في تزويد الجسم بالعديد من الفيتامينات والمعادن التي تعزز صحة القلب وتحسن وظائفه.

يساعد قشر الفول السوداني على تعزيز وظائف المخ، مما يحسن الذاكرة والتركيز بفضل محتواه من الأوميجا 3.

يعتبر الفول السوداني بقشره غنيًا بالدهون المشبعة التي تدعم الأداء البدني، خاصةً عند تناوله مع كوب من القهوة قبل التمرين، حيث يعزز من عملية الأيض وصحة العضلات.