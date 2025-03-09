زيت الخروع.. فوائد مذهلة لعلاج الإمساك

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 9 مارس 2025 04:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يُعتبر زيت الخروع علاجًا طبيعيًا موثوقًا لعلاج الإمساك بشكل فعال بفضل خصائصه الفريدة وسرعة تأثيره. يتمتع بقدرة على توفير الراحة عند الحاجة إليها، ولكن ما الذي يجعله فعالًا للغاية؟ وكيف يجب استخدامه بأمان؟

زيت الخروع هو زيت نباتي يُستخلص من بذور نبات الخروع، ويتميز بلونه الأصفر الباهت وقوامه السميك. يحتوي على حمض الريسينوليك، وهو حمض دهني مسؤول عن تأثيره الملين القوي، وقد استُخدم في الطب الصيني التقليدي والطب الحديث لخصائصه العلاجية.

يحفز حمض الريسينوليك الأمعاء بشكل فعال، إذ يرتبط بمستقبلات على خلايا العضلات في جدران الأمعاء، مما يؤدي إلى انقباضات تساعد في دفع البراز عبر القولون. هذه الآلية تجعل زيت الخروع ملينًا منشطًا سريعًا، وغالبًا ما يُستخدم في حالات الإمساك الشديد للحصول على راحة فورية. وقد أظهرت الدراسات فعاليته في زيادة وتيرة حركة الأمعاء.

-سرعة التأثير: يعمل زيت الخروع عادةً خلال 2 إلى 6 ساعات من تناوله، مما يجعله حلاً سريعًا وفعالًا للإمساك الحاد.

-بديل طبيعي: يُعد زيت الخروع علاجًا طبيعيًا مُشتقًا من النباتات، ما يجعله بديلاً آمنًا عن الملينات الاصطناعية التي قد تسبب آثارًا جانبية غير مرغوب فيها.

-خصائص مضادة للالتهابات: يحتوي حمض الريسينوليك على خصائص مضادة للالتهابات، مما يساعد في تهدئة الجهاز الهضمي أثناء نوبات الإمساك.

يُعتبر زيت الخروع خيارًا فعالًا وآمنًا لعلاج الإمساك، ولكن يجب استخدامه بحذر ووفقًا للإرشادات لضمان السلامة.