ليس الامتناع عن الأكل.. روتين آمن لفقدان الوزن مع حياة طبيعية

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 9 مارس 2025 03:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يسعى الكثير من الأشخاص إلى فقدان الوزن وتحقيق الرشاقة دون التعرض لمشكلات صحية أثناء رحلتهم في التخسيس. لذلك، من المهم اتباع روتين صحي يضمن فقدان الوزن بطريقة آمنة وفعالة.

حول الطرق الآمنة للتخسيس بعيدًا عن المحاولات غير الصحية، أوضح الدكتور هاني أبو النجا، خبير التغذية العلاجية، أن الخطوة الأولى تتمثل في تحديد مدى خطورة الوزن الزائد على الصحة، ثم البحث عن الأسباب التي أدت إلى زيادة الوزن لوضع خطة مثالية للتخسيس تناسب كل حالة.

كما شدد على أن فقدان الوزن لا يرتبط بكثرة التعرق أو دخول الحمام، بل يحدث بشكل أساسي أثناء النوم، وهو ما يوضح أهمية الحصول على نوم جيد ومنتظم خلال رحلة إنقاص الوزن.

أوضح أبو النجا أن الجسم يمر بتغيرات فسيولوجية أثناء النوم، حيث تلعب عملية التنفس خلال النوم دورًا في حرق السعرات الحرارية. وأشار إلى أن اضطراب النوم أو عدم الحصول على ساعات كافية (7 إلى 8 ساعات يوميًا) قد يؤثر سلبًا على فقدان الوزن.

كما أكد أن توقيت الاستيقاظ والنوم له تأثير مباشر على عملية التخسيس، مشددًا على ضرورة الاستيقاظ قبل الساعة 9 صباحًا، وعدم تأخير النوم إلى ما بعد منتصف الليل.

أكد خبير التغذية أهمية تنظيم مواعيد تناول الطعام، محذرًا من الأكل عند الشعور بالجوع الشديد، حيث يساعد تناول الطعام قبل الشعور بالجوع على التحكم في الشهية وتقليل الرغبة في تناول السكريات.

كما أشار إلى أن التوقف عن استهلاك السكريات لمدة 21 يومًا يمكن أن يساعد على التخلص من إدمانها تمامًا، وهو ما يسهم في تحقيق فقدان الوزن بشكل صحي.

أوضح أبو النجا أن الشعور بالجوع المستمر ليس أمرًا طبيعيًا، بل هو عرض لمشكلة غذائية تتطلب التصحيح، مشيرًا إلى أن السمنة لم تعد مجرد عرض، بل أصبحت تُصنف كمرض يستدعي العلاج والالتزام بإرشادات طبية للحفاظ على صحة أفضل.

وأوصى بضرورة اتباع نظام غذائي متوازن تحت إشراف طبي لضمان فقدان الوزن بطريقة آمنة ومستدامة، بعيدًا عن الحلول السريعة التي قد تؤدي إلى مضاعفات صحية.