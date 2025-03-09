تشيلسي وليستر سيتي.. تشكيل اللقاء الرسمي

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 9 مارس 2025 03:55 مساءً - أعلن كل من إنزو ماريسكا، مدرب تشيلسي، ورود فان نيستلروي مدري ليستر سيتي، التشكيل الأساسي لمواجهة الفريقين، الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنكليزي بكرة القدم.

تشكيل تشيلسي

سانشيز، فوفانا، توسين، كولويل، كوكوريلا، كايسيدو، إنزو، نيتو، بالمر، سانشو، ونكونكو.

تشكيل ليستر سيتي

هيرمانسين، جوستن، فايس، كوادي، كريستيانسين، توماس، نديدي، سوماري، الخنوس، داكا، وفاردي.