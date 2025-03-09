تقرير… مصابو ريال مدريد تحت المجهر

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 9 مارس 2025 03:55 مساءً - نشرت صحيفة (آس) الإسبانية تقريراً عن لاعبي ريال مدريد المصابين، وقالت الصحيفة في تقريرها إن الحارس البلجيكي تيبو كورتوا يعاني منذ فترة من إجهاد خفيف في الوتر الرضفي بالركبة اليمنى، لكن لا شيء يدعو للقلق أو يستدعي إطلاق الإنذارات، مشيرة إلى أن كورتوا يشعر بألم بسيط فقط.

وبالنسبة للألماني روديجر المستبعد رفقة كورتوا عن مباراة اليوم ضد رايو فاليكانو، فإن المدافع الألماني بحالة جيدة جداً وتعافى من الإنفلونزا، لكن الجهاز الفني للفريق لا يريد استعجال عودته.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن فيدي فالفيردي دخل قائمة مباراة رايو فاليكانو، لكنه على الأغلب سيكون بديلاً، بعدما عانى مؤخراً من انزعاج في عضلة الفخذ اليسرى، لكنه الآن تعافى بالكامل، ويفضّل أنشيلوتي أن يدخل اللاعب بأفضل حالة لمباراة الإياب ضد أتلتيكو، يوم الأربعاء المقبل.