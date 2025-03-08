نشكركم على متابعتكم خبر نوم صحي في رمضان: دليل شامل للحفاظ على الطاقة والتركيز على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 8 مارس 2025 08:49 مساءً - يُعد الحفاظ على نوم صحي في شهر رمضان تحديًا يواجه الكثيرين، نظرًا لتغير مواعيد النوم وتناول الطعام. ومع ذلك، فإن النوم الجيد ضروري للحفاظ على مستويات الطاقة والتركيز خلال ساعات الصيام. إليك دليل شامل لتحسين جودة نومك في رمضان.

نصائح ذهبية لنوم أفضل في رمضان:

الحفاظ على جدول نوم ثابت:

ابدأ بتنظيم نومك قبل رمضان، وحافظ على نفس مواعيد النوم والاستيقاظ قدر الإمكان.

يساعد ذلك على تنظيم الساعة البيولوجية للجسم، مما يسهل النوم والاستيقاظ.

تجنب الأطعمة الدسمة والسكريات قبل النوم:

تجنب تناول الأطعمة الدسمة والحلويات قبل النوم، لأنها ترهق الجهاز الهضمي وتؤثر على جودة النوم.

قلل من تناول المشروبات الغازية والكافيين، خاصة قبل النوم.

تجنب الكافيين قبل النوم:

قلل من تناول الكافيين في فترة ما بعد الإفطار وامتنع عنه قبل النوم بساعات.

يمكنك استبدال القهوة والشاي بمشروبات الأعشاب الدافئة أو الحليب.

تجنب النوم مباشرة بعد الإفطار:

انتظر ساعتين على الأقل بعد الإفطار قبل النوم، للسماح للجهاز الهضمي بالقيام بوظائفه.

يمكنك ممارسة المشي الخفيف بعد الإفطار للمساعدة على الهضم وتحسين الدورة الدموية.

أخذ قيلولة قصيرة:

يمكن للقيلولة القصيرة بعد الظهر أن تساعد على تجديد الطاقة والتركيز.

تجنب القيلولة الطويلة، لأنها قد تؤثر على النوم الليلي.

تهيئة بيئة نوم مناسبة:

اجعل غرفة نومك مظلمة وهادئة وباردة.

تجنب استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم.

استخدم فراشًا ووسائد مريحة.

الابتعاد عن شاشات الأجهزة الإلكترونية:

تجنب استخدام الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية قبل النوم، لأن الضوء الأزرق المنبعث منها يؤثر على النوم.

الحفاظ على رطوبة الجسم:

اشرب كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور.

تجنب الجفاف، لأنه يؤثر على جودة النوم.

هذا وباتباع هذه النصائح، يمكنك تحسين جودة نومك في رمضان والحفاظ على طاقتك وتركيزك خلال ساعات الصيام.