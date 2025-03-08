ارتفاع حمض اليوريك في رمضان: نصائح غذائية ذهبية لتجنب النقرس ومشاكل الكلى

بسام محمد - أبوظبي في السبت 8 مارس 2025 07:52 مساءً - يعاني البعض من ارتفاع حمض اليوريك، مما يزيد من خطر الإصابة بالنقرس ومشاكل الكلى. لذلك، من الضروري اتخاذ احتياطات خاصة خلال شهر رمضان لتجنب النوبات والألم. إليك نصائح ذهبية من الدكتور محمد حلمي، استشاري السمنة والنحافة في كلية طب المنصورة، لحماية نفسك خلال الصيام.

أولاً: اختيار الطعام المناسب في السحور والإفطار

شرب الماء بكثرة: شرب 2-3 لترات من الماء يوميًا لمنع ترسب حمض اليوريك في المفاصل والكلى.

تناول الأطعمة الغنية بالألياف: الخضروات الورقية، الشوفان، والعدس بكميات معتدلة لتقليل مستوى حمض اليوريك.

اختيار البروتينات النباتية: الفول، الحمص، والعدس باعتدال، لأنها تحتوي على البيورينات ولكن بكميات أقل من اللحوم.

استخدام زيت الزيتون: بدلاً من الزيوت المهدرجة.

تناول الفواكه باعتدال: التفاح، الفراولة، والكرز لتقليل الالتهابات.

ثانيًا: الأطعمة التي يجب تجنبها

اللحوم الحمراء والأعضاء الداخلية (الكبد، الكلى، القلب) لغناها بالبيورينات.

المأكولات البحرية (السردين، الروبيان، التونة).

البقوليات بكثرة (العدس، الفاصوليا).

المشروبات الغازية والعصائر المحلاة، لأنها تزيد من مقاومة الأنسولين وترفع حمض اليوريك.

الشاي والقهوة بكثرة، لأنها تزيد من الجفاف.

الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة (المقالي، المعجنات، الحلويات الدسمة).

ثالثًا: العادات الصحية في رمضان

ابدأ الإفطار بالتمر والماء، ثم شوربة وخضروات لتجنب الضغط على المفاصل.

مارس الرياضة بعد الإفطار (المشي) لتقليل الوزن وتحسين الدورة الدموية.

تجنب الإفراط في الطعام دفعة واحدة، وقسم وجبتكِ إلى وجبتين صغيرتين.

استشر الطبيب فورًا عند الشعور بألم أو تورم في المفاصل.

راجع الطبيب بشأن مواعيد أدوية خفض حمض اليوريك أثناء الصيام.