فوبيا الأماكن العامة: الأعراض والأسباب وكيفية التغلب عليها

بسام محمد - أبوظبي في السبت 8 مارس 2025 07:52 مساءً - فوبيا الأماكن العامة أو “الرهاب المكاني” (Agoraphobia) هي اضطراب قلق يتميز بالخوف الشديد من التواجد في الأماكن العامة والمفتوحة، حيث يشعر المصابون بالقلق والذعر من المواقف التي يصعب الهروب منها. يؤثر هذا الاضطراب على الحياة اليومية ويحد من قدرة الشخص على القيام بالأنشطة الاعتيادية.

أعراض فوبيا الأماكن العامة:

الخوف من الخروج من المنزل:

يُعد هذا العرض الأكثر شيوعًا، حيث يفضل المصابون البقاء في الأماكن التي يعتبرونها آمنة، مثل المنزل.

تجنب المناسبات الاجتماعية:

يتجنب المصابون المناسبات الاجتماعية مثل حفلات الزفاف، الجنازات، والاجتماعات بسبب الخوف من التواجد في الأماكن العامة.

الإصابة بنوبات الهلع:

قد يعاني المصابون من نوبات هلع مفاجئة مصحوبة بأعراض مثل ضيق التنفس، ألم الصدر، والدوخة.

أعراض أخرى:

الخوف من استخدام وسائل النقل العام.

الخوف من الأماكن المفتوحة أو المغلقة.

الخوف من الوقوف في الطابور أو التواجد في الحشود.

الخوف من البقاء وحيدًا خارج المنزل.

أسباب فوبيا الأماكن العامة:

العوامل الوراثية.

التعرض لتجارب صادمة.

اضطرابات القلق الأخرى.

العوامل البيئية.

كيفية التغلب على فوبيا الأماكن العامة:

العلاج النفسي:

يُعد العلاج السلوكي المعرفي (CBT) من أكثر العلاجات فعالية، حيث يساعد على تغيير الأفكار والسلوكيات السلبية.

العلاج بالتعرض: عن طريق تعريض المريض تدريجيا للمخاوف التي يعاني منها.

العلاج الدوائي:

قد يصف الطبيب بعض الأدوية المضادة للقلق أو الاكتئاب.

تغييرات في نمط الحياة:

ممارسة الرياضة بانتظام.

الحصول على قسط كافٍ من النوم.

تجنب الكافيين والكحول.

ممارسة تقنيات الاسترخاء مثل التأمل واليوغا.

خطوات عملية:

مواجهة المخاوف تدريجيًا.

وضع أهداف صغيرة وقابلة للتحقيق.

طلب الدعم من العائلة والأصدقاء.

متى يجب طلب المساعدة؟

إذا كانت الأعراض تؤثر على الحياة اليومية.

إذا كانت نوبات الهلع متكررة وشديدة.

إذا كان الشخص يشعر بالعزلة والوحدة.

هذا وفوبيا الأماكن العامة اضطراب قابل للعلاج. من خلال العلاج المناسب والتغييرات في نمط الحياة، يمكن للمصابين التغلب على مخاوفهم واستعادة حياتهم الطبيعية.