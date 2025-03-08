اليوم العالمي للسمنة: عادات بسيطة للتخلص من الوزن الزائد والحفاظ على صحة جيدة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 8 مارس 2025 06:55 مساءً - شهد اليوم العالمي للسمنة، الذي وافق 4 مارس، حملات توعية بضرورة التخلص من الوزن الزائد للحصول على صحة ونفسية أفضل. في حين أن النظام الغذائي الصحي والتمارين الرياضية المنتظمة أساسيان، إلا أن هناك عادات بسيطة يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا في الحفاظ على وزن صحي.

لماذا تكتسب الوزن بمرور الوقت؟

قد يكتسب الشخص ما بين 0.5 إلى 1 كيلوجرام كل عام دون أن يلاحظ ذلك. على المدى الطويل، يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة كبيرة في الوزن، حيث يكتسب الشخص حوالي 10 كيلوجرامات كل عقد (10 سنوات). هذه الزيادة التدريجية يمكن أن تكون ضارة بالصحة العامة مع التقدم في العمر.

عادات بسيطة لإنقاص الوزن والحفاظ عليه:

تناول وجبات منزلية الصنع:

قم بإعداد وجبات طازجة باستخدام طرق طهي صحية مثل الطهي بالبخار، الخبز، والشواء.

تحضير الوجبات مسبقًا:

استخدم عطلة نهاية الأسبوع للتخطيط وإعداد وجبات صحية. سيساعدك ذلك على تجنب الأطعمة الجاهزة المصنعة.

كن نشطًا:

مارس تمارين خفيفة في المنزل أو المشي السريع بانتظام.

تجنب الأطعمة المصنعة وغير الصحية:

توقف عن تناول الأطعمة المليئة بالدهون والملح والمواد الحافظة.

اختر الأطعمة المحلية والموسمية والطازجة.

تناول الوجبات بانتظام:

لا تتخطى الوجبات ولا تفرط في تناول الطعام.

تناول وجبات بكميات معقولة.

تجنب تناول الطعام أمام الشاشات:

لا تتناول وجباتك أثناء مشاهدة التلفاز أو استخدام الكمبيوتر أو الهاتف.