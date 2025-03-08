نصائح ذهبية للحفاظ على صحة ونضارة بشرتك في رمضان

بسام محمد - أبوظبي في السبت 8 مارس 2025 06:55 مساءً - شهر رمضان فرصة لتجديد صحتك ونضارة بشرتك، فمع اتباع روتين صحي وتغذية سليمة، يمكنك التغلب على تأثير الصيام على بشرتك. إليك أهم النصائح للحفاظ على بشرة صحية ومشرقة خلال شهر رمضان:

1. الترطيب أساس النضارة:

شرب الماء بكميات كافية: اشربي ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء بين الإفطار والسحور لتعويض فقدان السوائل أثناء الصيام.

استخدام المرطبات: استخدمي مرطبًا يوميًا بعد السحور وقبل النوم للحفاظ على رطوبة البشرة.

تناول الأطعمة المرطبة: ركزي على تناول الفواكه والخضراوات الغنية بالماء مثل الخيار والبرتقال.

2. التغذية السليمة لبشرة صحية:

تناول مضادات الأكسدة: أضيفي الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة مثل التمر والمكسرات وزيت الزيتون إلى نظامك الغذائي.

تجنب الأطعمة الضارة: تجنبي تناول الأطعمة المالحة والمقلية التي تسبب جفاف البشرة وظهور البثور.

3. النوم الكافي لراحة البشرة:

الحفاظ على ساعات نوم كافية: حافظي على عدد ساعات النوم الكافية لحماية بشرتك من مشاكل مثل الهالات السوداء والانتفاخ تحت العينين.

تنظيم مواعيد النوم: حاولي تنظيم مواعيد نومك قدر الإمكان للحفاظ على بشرة نضرة.