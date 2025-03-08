نشكركم على متابعتكم خبر فوائد التمر في رمضان: كنز غذائي على مائدة الإفطار على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 8 مارس 2025 06:55 مساءً - يُعتبر التمر جزءًا أساسيًا من مائدة الإفطار في رمضان، ليس فقط اتباعًا للسنة النبوية، بل أيضًا لفوائده الصحية العديدة. فهو مصدر غني بالألياف والبوتاسيوم والكالسيوم، ويتمتع بخصائص علاجية للجسم.

ماذا يقول العلم عن فوائد التمر؟

يحتوي التمر على نسبة عالية من الكربوهيدرات، مما يعوض الجسم عن الطاقة المفقودة خلال الصيام.

يساعد في قمع الرغبة الشديدة في تناول السكريات، وبالتالي التحكم في الشهية.

يقلل من الشعور بالجوع ويساعد في تجنب الإفراط في تناول الطعام بعد الصيام.

6 فوائد صحية لتناول التمر على وجبة الإفطار في رمضان:

غني بالعناصر الغذائية:

مصدر قوي للألياف والبوتاسيوم والمغنيسيوم والفيتامينات. يجدد مستويات الطاقة ويغذي الجسم بعد الصيام.

الترطيب:

يحتوي على نسبة عالية من الماء، مما يساعد في الترطيب بعد يوم من الامتناع عن الطعام والشراب.

يحافظ على وظائف الجسم ويمنع الجفاف.

لطيف على المعدة:

السكريات البسيطة في التمر سهلة الهضم، مما يجعله لطيفًا على المعدة بعد الصيام.

يمنع الانزعاج الهضمي.

تعزيز صحة الجهاز الهضمي:

غني بالألياف الغذائية، مما يعزز صحة الجهاز الهضمي ويمنع الإمساك.

يدعم صحة الأمعاء.

خصائص مضادة للالتهابات:

يحتوي على مضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات.

يقلل الالتهاب في الجسم ويهدئ الجهاز الهضمي.

يوفر الطاقة المستدامة:

مزيج السكريات الطبيعية والألياف يوفر طاقة مستدامة.

يمنع ارتفاع وهبوط مستويات السكر في الدم.

يحافظ على القدرة على التحمل لأداء صلاة التراويح والأنشطة الأخرى.

نصائح لتناول التمر في رمضان:

تناول 3-5 تمرات عند الإفطار.

يمكنك تناول التمر مع الحليب أو اللبن الرائب.

أضف التمر إلى الحلويات الرمضانية الصحية.