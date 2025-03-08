قاعدة الـ 30 دقيقة: السر لتعظيم فوائد المكملات الغذائية

بسام محمد - أبوظبي في السبت 8 مارس 2025 06:55 مساءً - يتناول الكثيرون المكملات الغذائية يوميًا لضمان حصولهم على الفيتامينات والمعادن الضرورية، ولكن هل تعلم أن هناك قاعدة بسيطة يمكن أن تضاعف من فوائد هذه المكملات؟ إليك كل ما تحتاج معرفته عن قاعدة الـ 30 دقيقة وتأثيرها على امتصاص العناصر الغذائية.

لماذا قاعدة الـ 30 دقيقة مهمة؟

تأثير الكافيين على الامتصاص:

الكافيين الموجود في الشاي والقهوة يمكن أن يعيق امتصاص العديد من الفيتامينات والمعادن، خاصة الحديد وفيتامين د.

الكافيين مدر للبول، مما يزيد من فقدان الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء مثل فيتامينات ب وفيتامين سي.

تحسين امتصاص العناصر الغذائية:

الانتظار لمدة 30 دقيقة على الأقل قبل أو بعد تناول مشروبات الكافيين يسمح للجسم بامتصاص المكملات الغذائية بشكل أفضل.

تناول المكملات الغذائية مع الماء العادي هو الخيار الأمثل لضمان امتصاصها الكامل.

تأثير الكافيين على امتصاص العناصر الغذائية بالتفصيل:

الحديد:

الشاي والقهوة يقللان من فعالية مكملات الحديد.

لتحسين امتصاص الحديد، تناول المكملات مع عصير البرتقال الغني بفيتامين سي.

فيتامين د:

الكافيين يعيق قدرة الجسم على امتصاص فيتامين د والاستفادة منه.

انتظر 30 دقيقة على الأقل قبل أو بعد تناول القهوة لتناول مكملات فيتامين د.

نصائح إضافية:

احصل على الفيتامينات والمعادن من مصادر غذائية طبيعية مثل الخضراوات والفواكه.

استشر الطبيب قبل تناول أي مكملات غذائية، خاصة إذا كنت تعاني من حالات صحية معينة.

هذا وباتباع قاعدة الـ 30 دقيقة وتناول المكملات الغذائية بالطريقة الصحيحة، يمكنك تعزيز صحتك والاستفادة القصوى من هذه العناصر الغذائية الحيوية.