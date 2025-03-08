البطاطس في رمضان: فوائد صحية وطرق تحضير مثالية للإفطار

بسام محمد - أبوظبي في السبت 8 مارس 2025 05:53 مساءً - تعتبر البطاطس خيارًا ممتازًا لوجبة الإفطار في رمضان، حيث توفر الطاقة والعناصر الغذائية الضرورية بعد ساعات الصيام الطويلة. وفقًا للدكتورة ليندا جاد الحق، استشاري التغذية في كلية طب قصر العيني، تقدم البطاطس العديد من الفوائد الصحية خلال شهر رمضان.

فوائد البطاطس في رمضان:

مصدر غني بالكربوهيدرات: توفر البطاطس طاقة مستدامة، مما يساعد في تعويض الطاقة المفقودة خلال الصيام.

تعزيز الشعور بالشبع: تساعد على تقليل الشعور بالجوع لفترة أطول، مما يمنع الإفراط في تناول الطعام بعد الإفطار.

غنية بالبوتاسيوم: تعوض فقدان المعادن أثناء الصيام، مما يساهم في الحفاظ على توازن السوائل في الجسم.

تحسين الهضم: تحتوي على الألياف التي تساعد في منع الإمساك وتحسين صحة الجهاز الهضمي.

الحفاظ على استقرار السكر في الدم: عند تناولها بطريقة صحية (مثل السلق أو الشوي)، فإنها تساهم في الحفاظ على مستويات السكر في الدم دون ارتفاع مفاجئ.

تعزيز صحة القلب: غنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات مثل فيتامين C، مما يدعم صحة القلب والمناعة.

طرق تحضير البطاطس الصحية في رمضان:

البطاطس المشوية: خيار صحي ولذيذ.

البطاطس المسلوقة: سهلة الهضم وخفيفة على المعدة.

البطاطس المطبوخة بزيت صحي: بديل صحي للبطاطس المقلية.

نصائح إضافية:

تجنب إضافة كميات كبيرة من الزبدة أو الزيوت غير الصحية عند تحضير البطاطس.

يمكن إضافة الأعشاب والتوابل لإضافة نكهة دون زيادة السعرات الحرارية.

تناول البطاطس باعتدال كجزء من وجبة إفطار متوازنة.