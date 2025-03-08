احذر منها .. أضرار الإفراط في تناول التين المجفف

بسام محمد - أبوظبي في السبت 8 مارس 2025 05:53 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يحرص الكثيرون على إضافة التين المجفف إلى نظامهم الغذائي في شهر رمضان، كأحد أنواع الفواكه التي تزين موائد رمضان. ولكن، قد يفرط البعض في تناوله، مما قد يؤدي إلى بعض الأضرار الصحية. في هذا السياق، تقدم أخصائية التغذية العلاجية، الدكتورة مروة إبراهيم، شرحًا حول أضرار الإفراط في تناول التين المجفف.

أوضحت الدكتورة مروة أن الإفراط في تناول التين المجفف قد يؤدي إلى مشاكل هضمية مثل الانتفاخ وتراكم الغازات في المعدة، بالإضافة إلى التسبب في الإسهال، وذلك بسبب احتوائه على كميات كبيرة من الألياف الغذائية. كما أنه قد يسبب حرقة المعدة بسبب السكريات الطبيعية الموجودة فيه.

وأضافت الدكتورة مروة إبراهيم أن التين المجفف قد يؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم نظرًا لاحتوائه على نسبة مرتفعة من السكريات الطبيعية، ما يمثل خطرًا على مرضى السكري. لذلك، ينصح بعدم الإفراط في تناوله، لأن ذلك قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل غير مرغوب فيه.

من جانب آخر، حذرت أخصائية التغذية من أن التين المجفف قد يساهم في زيادة الوزن، نظرًا لمحتواه العالي من السعرات الحرارية. كما أنه يمكن أن يؤثر سلبًا على صحة الأسنان، إذ يساهم تناوله المفرط في التعرض للتسوس.

وأشارت إلى أن التين المجفف قد يؤدي أيضًا إلى تكوّن حصوات الكلى، بسبب احتوائه على كميات كبيرة من الأوكسالات، وهي مواد قد تتسبب في تكون الحصوات لدى البعض.

نصيحة: ينصح بتناول التين المجفف باعتدال ضمن النظام الغذائي في رمضان، للاستفادة من فوائده الصحية دون التعرض للمخاطر الصحية المرتبطة بالإفراط فيه.