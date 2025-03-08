لفقدان الوزن .. 5 مشروبات تناولها بعد الطعام

بسام محمد - أبوظبي في السبت 8 مارس 2025 05:53 مساءً - متابعة: نازك عيسى

إذا كنت تسعى إلى فقدان الوزن خلال شهر رمضان، فإن اختيار المشروبات المناسبة بعد الإفطار والسحور يمكن أن يساعدك في تحقيق هدفك. إذ تساهم بعض المشروبات في تعزيز عملية التمثيل الغذائي وتحسين الهضم وتقليل تراكم الدهون في الجسم.

يُعد شرب الماء الدافئ مع الليمون بعد الوجبات وسيلة فعالة لدعم عملية الهضم ومنع الانتفاخ. يعمل هذا المشروب على تحفيز المعدة لإنتاج العصارات الهضمية، مما يساعد في تحسين امتصاص العناصر الغذائية، بالإضافة إلى دوره في تعزيز معدل الأيض وحرق الدهون.

يساعد شاي النعناع على تهدئة الجهاز الهضمي وتقليل مشكلات عسر الهضم مثل الانتفاخ والغازات. كما أن له تأثيرًا في كبح الشهية، مما يسهم في تقليل السعرات الحرارية المستهلكة خلال ساعات الإفطار.

يتميز هذا المشروب بخصائصه المضادة للالتهابات، كما أنه يعزز من عملية التمثيل الغذائي ويساعد على تحسين الهضم وتقليل الانتفاخ بعد تناول الطعام. إضافةً إلى ذلك، فإن مزيج الزنجبيل والكركم يساهم في تعزيز حرق الدهون وزيادة معدل الأيض.

يحتوي خل التفاح على حمض الأسيتيك، الذي يعزز الهضم ويمنح الشعور بالشبع، مما يساعد في التحكم في الوزن. كما يعمل على تنظيم مستويات السكر في الدم، ما يجعله خيارًا مناسبًا بعد الوجبات للحد من تخزين الدهون.

يُعرف الشاي الأخضر بقدرته على تسريع عملية الأيض بفضل احتوائه على مركبات الكاتيكين، التي تساهم في تحفيز حرق الدهون، خاصةً بعد الوجبات. كما أنه يساعد في تحسين عملية الهضم وتقليل امتصاص الدهون.