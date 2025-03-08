هل البروكلي يقلل من أعراض البرد؟

بسام محمد - أبوظبي في السبت 8 مارس 2025 05:53 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يُعتبر البروكلي من الخضروات الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة للصحة، ما يجعله خيارًا شائعًا في الأنظمة الغذائية. لكن هل يمكن أن يساعد في تقليل أعراض البرد والإنفلونزا؟

يحتوي البروكلي على مجموعة من الفيتامينات والمعادن، مثل فيتامين C والزنك، إلى جانب مضادات الأكسدة التي تدعم صحة الجهاز المناعي وتساعد في محاربة العدوى الفيروسية.

-تعزيز المناعة: نظرًا لاحتوائه على مضادات الأكسدة مثل الكيرسيتين، التي تساعد في تقليل الالتهابات وتحسين الاستجابة المناعية.

-تحسين صحة الجهاز التنفسي: يساعد فيتامين C في تخفيف احتقان الأنف وتقليل مدة نزلات البرد.

-تهدئة السعال: يحتوي البروكلي على مركبات طبيعية تعمل على تهدئة السعال ودعم صحة الرئتين.

للاستفادة القصوى من فوائده، يُفضل تناول البروكلي نيئًا أو مطهوًا على البخار لفترة قصيرة للحفاظ على العناصر الغذائية الفعالة.

البروكلي يُعد خيارًا غذائيًا مفيدًا لتعزيز المناعة وتقليل أعراض البرد، لكنه لا يُعتبر علاجًا مباشرًا. لذا، يُنصح بتناوله ضمن نظام غذائي متوازن إلى جانب العلاجات التقليدية لنزلات البرد.