تعاني من اضطرابات النوم في رمضان .. ابتعد عن هذا المشروب

بسام محمد - أبوظبي في السبت 8 مارس 2025 05:53 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يلجأ البعض إلى تناول المشروبات الغازية بعد وجبة السحور، لكن هذا السلوك قد يؤدي إلى العديد من الآثار الجانبية التي تؤثر على جودة النوم والصحة العامة خلال الصيام. لذلك، يُنصح بالحد من استهلاكها قدر الإمكان.

تحتوي المشروبات الغازية على نسبة عالية من الكافيين، مما يؤثر على الجهاز العصبي ويقلل من القدرة على النوم العميق بعد السحور.

تؤدي المشروبات الغازية إلى ارتفاع مفاجئ في مستويات السكر في الدم بسبب احتوائها على كميات كبيرة من السكريات، مما قد يسبب تقلبات مزاجية واضطرابات في الطاقة خلال ساعات الصيام.

يزيد تناول المشروبات الغازية من احتمالية الإصابة بالانتفاخ والغازات، مما يسبب شعورًا بعدم الراحة أثناء النوم ويؤثر سلبًا على الصيام في اليوم التالي.

تعمل المشروبات الغازية على زيادة حموضة المعدة، ما قد يؤدي إلى الشعور بحرقة المعدة وتفاقم ارتجاع المريء، خاصة عند الاستلقاء بعد السحور.

تحتوي المشروبات الغازية على نسبة عالية من السعرات الحرارية، مما يزيد من خطر اكتساب الوزن الزائد عند تناولها بانتظام، خاصة في رمضان.