نصائح لحرق دهون الخصر في رمضان

بسام محمد - أبوظبي في السبت 8 مارس 2025 04:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

تُعد السمنة من المشكلات الصحية الشائعة التي قد تتفاقم خلال شهر رمضان نتيجة بعض العادات الغذائية غير الصحية. إذ يؤدي الإفراط في تناول الأطعمة الدسمة وقلة النشاط البدني إلى تراكم الدهون، خاصةً في منطقة الخصر.

وللحد من هذه المشكلة، تقدم الدكتورة هالة عسكر، استشاري التغذية العلاجية، مجموعة من النصائح التي تساعد في تقليل الدهون المتراكمة حول الخصر خلال الشهر الفضيل.

تُعد تمارين التنفس العميق وشفط البطن من الطرق الفعالة لتعزيز عملية حرق الدهون. وتوصي “عسكر” بممارستها لمدة لا تقل عن 5 دقائق يوميًا، خاصةً أثناء تحضير الطعام، حيث تساعد هذه التمارين في تنشيط عضلات البطن وتحفيز الحرق.

يُعد المشي بعد وجبة الإفطار من أفضل العادات التي تساعد في التخلص من دهون الخصر. ويفضل ممارسة المشي لمدة تتراوح بين 20 و30 دقيقة يوميًا لتعزيز عملية الأيض وتحسين الهضم.

يُسهم شرب الماء بكميات كافية بعد الإفطار، خاصة عند ممارسة الرياضة، في زيادة معدل حرق الدهون، لا سيما في منطقة الخصر. كما يساعد الماء في تحسين عملية الهضم ومنع احتباس السوائل بالجسم.

يؤدي تناول كميات كبيرة من الطعام إلى زيادة الوزن وتراكم الدهون، لذا يُنصح بتناول وجبات متوازنة بكميات معتدلة، مع تجنب الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة مثل الأطعمة المقلية. كما يُفضل منح الجهاز الهضمي فترة راحة لا تقل عن 3 ساعات بعد وجبة الإفطار قبل تناول أي وجبة أخرى، مما يساعد في تحسين الهضم وتقليل تخزين الدهون.