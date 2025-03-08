هل انقطاع الطمث يسبب تساقط الشعر؟

بسام محمد - أبوظبي في السبت 8 مارس 2025 04:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

تعاني العديد من النساء من انقطاع الطمث في سن 45 عامًا تقريبًا، ويرتبط ذلك بتغيرات هرمونية تؤثر على مختلف وظائف الجسم، بما في ذلك صحة الشعر. فهل يؤثر انقطاع الطمث فعلًا على كثافة الشعر؟

إلى جانب الأعراض الشائعة لانقطاع الطمث مثل الهبات الساخنة وزيادة الوزن واضطرابات النوم، تعاني ما يقارب 40% من النساء أيضًا من تساقط الشعر، وفقًا للدكتورة كريستين هان، طبيبة الأمراض الجلدية في كندا. وأوضحت أن انخفاض مستويات الهرمونات الأنثوية، مثل الإستروجين والبروجسترون، يؤدي إلى تصغير بصيلات الشعر، ما يجعل الشعر أكثر رقة وأقل كثافة، خاصة لدى النساء ذوات الاستعداد الوراثي.

من الأسباب الأخرى لتساقط الشعر عند النساء خلال هذه المرحلة هو الثعلبة الأندروجينية، حيث تكون بصيلات الشعر حساسة لهرمونات الأندروجين مثل التستوستيرون. ومع انخفاض الإستروجين والبروجسترون، يصبح تساقط الشعر المرتبط بهذه الحالة أكثر وضوحًا، مما يؤدي إلى تراجع كثافة الشعر وتقليل حجمه ولمعانه.

-تصغير بصيلات الشعر، مما يجعل الشعر أرق وأضعف.

-تقليل مرحلة نمو الشعر، مما يؤدي إلى انخفاض عدد الشعر الجديد.

-جفاف الشعر بسبب نقص إفراز الزيوت الطبيعية في فروة الرأس.

بحسب الدكتورة فيكتوريا كازلوسكايا، أخصائية الأمراض الجلدية، فإن تساقط الشعر خلال انقطاع الطمث أمر شائع لكنه لا يكون من الأعراض الأولى الملحوظة، حيث يبدأ غالبًا باتساع خط فرق الشعر أو تراجع الكثافة واللمعان تدريجيًا.