لمنع تساقط الشعر بطرق منزلية.. إليكِ هذه الأعشاب المذهلة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 8 مارس 2025 04:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يُعاني الكثيرون من مشكلة تساقط الشعر، والتي لا تقتصر على فئة عمرية معينة، إذ تؤثر على المظهر العام والثقة بالنفس. وتتنوع أسبابها بين العوامل النفسية مثل التوتر، والعوامل الغذائية مثل نقص الفيتامينات والمعادن الأساسية. ورغم توفر العديد من المنتجات الطبية لعلاج هذه المشكلة، إلا أن الحلول الطبيعية المستخلصة من بعض الأوراق النباتية أثبتت فعاليتها في الحد من التساقط وتعزيز صحة الشعر بطرق بسيطة وآمنة.

تحتوي العديد من النباتات الطبية على مركبات غنية بمضادات الأكسدة والزيوت العطرية والعناصر المغذية، مما يساعد في تقوية بصيلات الشعر وتحفيز نموه. كما تعمل هذه المركبات على تحسين صحة فروة الرأس، ما ينعكس إيجابيًا على كثافة الشعر وملمسه.

يُعرف النيم بخصائصه المضادة للبكتيريا والفطريات، ما يجعله علاجًا فعالًا لقشرة الرأس، والتي تُعد من الأسباب الرئيسية لتساقط الشعر. كما يُحسن تدفق الدم إلى فروة الرأس، مما يغذي بصيلات الشعر ويقويها. وتظهر الدراسات أن استخدام مستخلصات النيم بانتظام لمدة ثمانية أسابيع قد يقلل من تساقط الشعر بشكل ملحوظ.

تشتهر الحناء بقدرتها على تهدئة فروة الرأس وتقوية خصلات الشعر. كما تعمل على موازنة مستوى الحموضة في فروة الرأس، مما يساعد في تقليل إنتاج الزيوت الزائدة التي قد تُضعف جذور الشعر. ويُعزز الاستخدام المنتظم لمعجون أوراق الحناء من كثافة الشعر ولمعانه، كما يمكن مزجها مع اللبن الرائب أو الزيوت العطرية لزيادة فعاليتها.

تُعد أوراق الكاري مصدرًا غنيًا بالبيتا كاروتين والبروتين، وهما عنصران أساسيان في تقليل تساقط الشعر وتحفيز نمو بصيلات جديدة. كما تحتوي على مضادات الأكسدة التي تحارب الإجهاد التأكسدي، أحد العوامل المسببة لتساقط الشعر. وتشير الدراسات إلى أن مستخلص أوراق الكاري يمكن أن يُعزز نمو الشعر بشكل ملحوظ عند استخدامه بانتظام.