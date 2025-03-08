قلبي ومفتاحه”.. مشهد محذوف يثير الجدل

بسام محمد - أبوظبي في السبت 8 مارس 2025 04:56 مساءً - أثار مشهد محذوف من مسلسل “قلبي ومفتاحه” جدلاً واسعاً بين جمهور العمل، بعد أن قامت الشركة المنتجة بنشره على صفحتها الرسمية على “فيسبوك”. وقد تساءل المتابعون عما إذا كان هذا الأمر ناتجاً عن “خطأ فني” غير مقصود أو “تسريب متعمد”.

يعتبر هذا المشهد من أبرز أحداث المسلسل، حيث تم استخدامه في الترويج للعمل. تظهر فيه الفنانة مي عز الدين، التي تجسد شخصية “ميار”، وهي تطلب الزواج من آسر ياسين، الذي يلعب دور “عزت”، دون أي مقدمات أو معرفة سابقة، بهدف أن يصبح “مُحللاً” لتعود إلى زوجها السابق المتسلط الذي طلقها ثلاث مرات.

في المشهد، يوافق “عزت” على هذا الطلب الغريب دون تردد، ويظهر في المشهد التالي وهو في “تاكسي” يسترجع ما حدث في أجواء حالمة برفقة سائق ذو وجه عابس.

أما المشهد المحذوف الذي لم يُعرض على الشاشة، فيتعلق بالصراع النفسي الذي يعيشه “عزت” أثناء جلوسه في التاكسي، حيث يخوض حواراً جدلياً.