تزوج 8 في وقت واحد”.. احتيال يثير الصدمة في العراق

بسام محمد - أبوظبي في السبت 8 مارس 2025 04:56 مساءً - في واقعة غريبة، تعرضت ثماني نساء من مناطق مختلفة في العراق لعملية احتيال من قبل شاب تزوجهن واحدة تلو الأخرى، ثم قام بتطليقهن دون منحهن أي حقوق مالية.

ووفقًا لإحدى الزوجات التي تحدثت لوسائل الإعلام وسردت القصة كاملة، فقد استمر زواجها من بعضهن لعدة أشهر، بينما لم يستمر مع أخريات سوى أسابيع قليلة.

وأفادت الزوجة الثامنة، التي كانت آخر الضحايا، لتلفزيون الشرقية، بأن المحتال كان يعمل في مجال السيارات الفاخرة، حيث كان يستأجر سيارات فارهة ليقنع ضحاياه بمكانته المالية المريحة.

وأضافت أنها تمكنت من إقناعها ببيع سيارتها وجمع مدخراتها التي بلغت 25 مليون دينار عراقي، بالإضافة إلى 69 ورقة من العملة الأمريكية، بحجة شراء قطعة أرض مشتركة. لكنها تفاجأت بعد يومين فقط من تسليم المبلغ بورقة طلاقها دون أي مبررات.

وأوضحت النساء أنهن قررن إنشاء مجموعة عبر “واتساب” لتبادل المعلومات حول الرجل وحل القضية، وتمكنّ من التواصل مع بعضهن عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ازداد عدد الضحايا اللاتي انضممن إلى المجموعة ليصل إلى ثمانية.