أفضل المشروبات الرمضانية على مائدة الإفطار لترطيب الجسم

بسام محمد - أبوظبي في السبت 8 مارس 2025 03:59 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يُعد الحفاظ على ترطيب الجسم بعد ساعات الصيام من أهم النصائح الغذائية، ويبدأ ذلك بالمشروب الذي يتم تناوله عند الإفطار، حيث يُفضل أن يكون غنيًا بالمغذيات ويمنح الجسم الانتعاش والطاقة.

يوصي خبراء التغذية بتجنب المشروبات السكرية والمشروبات الغنية بالكافيين مثل:

-المشروبات الغازية وعصائر الفاكهة المضاف إليها السكر، لأنها تسبب ارتفاعًا سريعًا ثم انخفاضًا مفاجئًا في مستوى الطاقة.

-مشروبات الطاقة التي قد تؤدي إلى الجفاف.

-يمكن تناول الكافيين باعتدال بين الإفطار والسحور لتجنب أعراض الانسحاب صباحًا.

مشروب شعبي يُحضّر من التمر ودبس العنب مع ماء الورد، ويُقدم مع الثلج، ويتميز بأنه منخفض السعرات الحرارية وسهل الهضم.

غني بالإلكتروليتات والفيتامينات والمعادن، مما يجعله مثاليًا للتغلب على الجفاف دون رفع مستويات السكر والأنسولين.

مصنوع من معجون المشمش المجفف، ويساعد على تحسين الهضم وتنظيم التمثيل الغذائي بفضل احتوائه على الفيتامينات والمعادن.

تناول التمر مع الحليب قبل الإفطار يُعد خيارًا مغذيًا، حيث يمد الجسم بالطاقة ويساعد على تعويض العناصر الغذائية.

مشروب تقليدي غني بمضادات الأكسدة والألياف والبروتين، مما يجعله مشروبًا مغذيًا ومنعشًا.

مثل عصير البطيخ، الفراولة، البرتقال، والمانجو، حيث تحتوي على الفيتامينات والمعادن والألياف، وتساعد على تجديد الطاقة.

يظل الماء الخيار الأفضل والأكثر ترطيبًا، وينصح بتناول 8 أكواب يوميًا خلال الفترة بين الإفطار والسحور، مع الاعتماد أيضًا على الشوربة والخضراوات الغنية بالماء لتعزيز الترطيب.