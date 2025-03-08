طرق الحد من رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام

بسام محمد - أبوظبي في السبت 8 مارس 2025 03:59 مساءً - متابعة: نازك عيسى

تعد رائحة الفم غير المرغوبة خلال الصيام من المشكلات الشائعة التي تنتج عن جفاف الفم ونقص ترطيب الجسم، وتزداد سوءًا بفعل بعض مشكلات صحة الفم وسوء العناية بنظافة الأسنان.

يعد الحفاظ على ترطيب الجسم من أهم الطرق لمكافحة رائحة الفم الكريهة خلال الصيام، وذلك من خلال شرب كميات كافية من الماء، إضافة إلى تناول الفواكه والمشروبات الخالية من الكافيين خلال فترة الإفطار والسحور، حيث يساعد ذلك في تقليل جفاف الفم.

يوصي أطباء الأسنان بغسل الأسنان بالفرشاة واستخدام الخيط بعد وجبة السحور، إذ يساهم تنظيف الأسنان مرتين يوميًا في الوقاية من أمراض الفم التي قد تزيد من الرائحة الكريهة.

لا يُعد تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون أو استخدام الخيط من مبطلات الصيام، ولكن لمن يفضلون تجنب ذلك أثناء النهار، يمكن تعويض ذلك بزيادة الترطيب من خلال شرب السوائل ليلًا.

كما ينصح الأطباء بتجنب غسولات الفم التي تحتوي على الكحول، لأنها قد تزيد من جفاف الفم، وبدلاً من ذلك، يمكن استخدام الغسولات الخالية من الكحول خلال شهر رمضان.

لا تؤثر العلاجات والإجراءات الطبية في عيادات الأسنان على صحة الصيام، وتوفر بعض العيادات مواعيد مسائية للمرضى الراغبين في تجنب أي إحساس بالجفاف أثناء النهار.