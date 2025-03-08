مدة النوم وتوقيته سبب لتقلبات مستوى الغلوكوز

بسام محمد - أبوظبي في السبت 8 مارس 2025 03:59 مساءً - متابعة: نازك عيسى

كشفت دراسة حديثة أجراها مختبر ويستليك لعلوم الحياة والطب الحيوي في الصين عن وجود علاقة بين قلة النوم وتأخر توقيت النوم وزيادة التقلبات في نسبة السكر في الدم لدى البالغين، مما قد يؤثر على الوقاية من مرض السكري وإدارته.

شملت الدراسة 1156 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 46 و83 عامًا، ارتدوا أجهزة لمراقبة نسبة الغلوكوز باستمرار لمدة 14 يومًا، مع تسجيل مواعيد نومهم واستيقاظهم.

وأظهرت البيانات وجود أربعة أنماط مختلفة لمدد النوم:

-نوم غير كافٍ شديد (بين 4.1 و4.7 ساعة يوميًا).

-نوم غير كافٍ معتدل (بين 5.5 و6.0 ساعات يوميًا).

-نوم غير كافٍ خفيف (بين 6.8 و7.2 ساعة يوميًا).

-نوم كافٍ (بين 8.0 و8.4 ساعة يوميًا).

كما تم تصنيف المشاركين إلى مجموعتين وفقًا لتوقيت نومهم:

-بداية نوم مبكرة.

-بداية نوم متأخرة.

أظهر التحليل أن الأفراد الذين يعانون من نوم غير كافٍ شديد لديهم زيادة بنسبة 2.87% في التقلبات السكرية مقارنة بمن ينامون ساعات كافية، بينما سجلت مجموعة تأخر توقيت النوم زيادة بنسبة 1.18%.

كما أظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يجمعون بين قلة النوم وتأخر توقيته يعانون من تقلبات أكبر في نسبة السكر، مما يشير إلى تأثير مضاعف على تنظيم مستويات الغلوكوز.