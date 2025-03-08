ميلان يستقر على مدربه الجديد…

بسام محمد - أبوظبي في السبت 8 مارس 2025 02:53 مساءً - يبدو أن فريق ميلان الإيطالي استقر على المدرب البديل للمدرب الحالي سيرجيو كونسيساو والذي سيغادر الفريق في الصيف القادم بسبب سوء النتائج.

صحيفة (لاجازيتا ديللو سبورت) الإيطالية، قالت إن مالك ميلان جيري كاردينالي والرئيس التنفيذي جورجيو فورلاني اجتمعا في نيويورك لمناقشة خطط النادي المستقبلية، مشيرة إلى أن الطرفين اتفقا على أن عودة أليجري إلى سان سيرو ستكون ضماناً لإعادة الفريق إلى المسار الصحيح.

وأفادت الصحيفة الإيطالية أن النادي يعمل بنشاط لإقناع المدرب الإيطالي بتولي مسؤولية الفريق بدءاً من الصيف المقبل، حيث تعتبر خبرته ومرونته وسجله الحافل بالألقاب صفات مطلوبة بالنسبة لإدارة ميلان.