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روديجر يغيب عن تدريبات الريال قبل مواجهة رايو

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روديجر يغيب عن تدريبات الريال قبل مواجهة رايو

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بسام محمد - أبوظبي في السبت 8 مارس 2025 02:53 مساءً - أفادت صحيفة (آس) الإسبانية، أن الألماني أنطونيو روديجر غاب اليوم، السبت، عن تدريبات فريق ريال مدريد قبل مواجهة رايو فاليكانو، غداً الأحد، في الجولة الـ 27 من الدوري الإسباني بكرة القدم.

وأشارت (آس) إلى أن روديجر أصيب بالإنفلونزا، وأن مشاركته غداً موضع شك.

ويتواجد ريال مدريد في المركز الثالث بـ 54 نقطة متأخراً بفارق 3 نقاط عن برشلونة المتصدر، وبفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد الثاني.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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