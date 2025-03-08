ليفربول أمام ساوثهامبتون… التشكيل المتوقع

بسام محمد - أبوظبي في السبت 8 مارس 2025 12:55 مساءً - يلتقي ليفربول وساوثهامبتون، اليوم السبت، الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنكليزي بكرة القدم.

ويتصدر ليفربول ترتيب فرق الدوري الإنكليزي بـ 57 نقطة وبفارق 13 نقطة عن آرسنال الثاني، فيما يتواجد فريق ساوثهامبتون في المركز الأخير بـ 9 نقاط فقط.

ومن المتوقع أن يبدأ ليفربول مباراة اليوم بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترنت ألكسندر أرنولد، فيرجيل فانديك، إبراهيما كوناتي، أندي روبرتسون

خط الدفاع: أليكسيس ماك أليستر، دومينيك سوبوسلاي، لويس دياز، محمد صلاح، جرفنبيرخ

خط الهجوم: دييغو جوتا