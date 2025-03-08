مانشستر سيتي أمام نوتينغهام فورست… التشكيل المتوقع

بسام محمد - أبوظبي في السبت 8 مارس 2025 12:55 مساءً - يترقب عشاق الكرة الإنكليزية مباراة نوتينغهام فورست ومانشستر سيتي، اليوم السبت، الساعة 15:30 بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنكليزي بكرة القدم.

ومن المتوقع أن يبدأ مانشستر سيتي مباراة اليوم بتشكيل مكوّن من:

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: يوشكو جفارديول، روبن دياز، عبد القادر خوسانوف، ماثيو نونيز

خط الوسط: نيكو جونزاليس، ماتيو كوفاسيتش، فيل فودين

خط الهجوم: عمر مرموش، إرلينج هالاند، سافينيو.