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مانشستر سيتي أمام نوتينغهام فورست… التشكيل المتوقع

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مانشستر سيتي أمام نوتينغهام فورست… التشكيل المتوقع

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بسام محمد - أبوظبي في السبت 8 مارس 2025 12:55 مساءً - يترقب عشاق الكرة الإنكليزية مباراة نوتينغهام فورست ومانشستر سيتي، اليوم السبت، الساعة 15:30 بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنكليزي بكرة القدم.

ومن المتوقع أن يبدأ مانشستر سيتي مباراة اليوم بتشكيل مكوّن من:

حراسة المرمى: إيدرسون
خط الدفاع: يوشكو جفارديول، روبن دياز، عبد القادر خوسانوف، ماثيو نونيز
خط الوسط: نيكو جونزاليس، ماتيو كوفاسيتش، فيل فودين
خط الهجوم: عمر مرموش، إرلينج هالاند، سافينيو.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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