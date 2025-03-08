نشكركم على متابعتكم خبر مانشستر سيتي أمام نوتينغهام فورست… التشكيل المتوقع على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في السبت 8 مارس 2025 12:55 مساءً - يترقب عشاق الكرة الإنكليزية مباراة نوتينغهام فورست ومانشستر سيتي، اليوم السبت، الساعة 15:30 بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنكليزي بكرة القدم.
ومن المتوقع أن يبدأ مانشستر سيتي مباراة اليوم بتشكيل مكوّن من:
حراسة المرمى: إيدرسون
خط الدفاع: يوشكو جفارديول، روبن دياز، عبد القادر خوسانوف، ماثيو نونيز
خط الوسط: نيكو جونزاليس، ماتيو كوفاسيتش، فيل فودين
خط الهجوم: عمر مرموش، إرلينج هالاند، سافينيو.