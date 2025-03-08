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الدوري البلجيكي (29): رويال شارلروا يلاقي ميشيلن

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الدوري البلجيكي (29): رويال شارلروا يلاقي ميشيلن

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بسام محمد - أبوظبي في السبت 8 مارس 2025 12:55 مساءً - خاص- دوت الخليج

ينزل فريق أود لوفين في ضيافة كورتريك، اليوم السبت، الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري البلجيكي بكرة القدم.

ويلعب اليوم أيضاً رويال شارلروا مع ميشيلن الساعة 20:15، وديندر مع جينك الساعة 22:45.

وتستكمل غداً، الأحد، مباريات هذه المرحلة، حيث يلعب سيركل بروج مع كلوب بروج الساعة 15:30، وفيستيرلو مع أندرلخت الساعة 18:00 ورويال أنتويرب مع جينت الساعة 20:30، وسانت جيلواز مع ستاندر دو لياج الساعة 21:15.

أمس، فاز سينت ترويدنس على بيرشكوت 2-0 في افتتاح مباريات هذه المرحلة…

ترتيب فرق المقدمة
1- جينك: 62 نقطة
2- كلوب بروج: 53 نقطة
3- سانت جيلواز: 52 نقطة
4- أندرلخت: 48 نقطة
5- رويال أنتويرب: 45 نقطة

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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