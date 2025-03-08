نشكركم على متابعتكم خبر الدوري البلجيكي (29): رويال شارلروا يلاقي ميشيلن على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في السبت 8 مارس 2025 12:55 مساءً - خاص- دوت الخليج
ينزل فريق أود لوفين في ضيافة كورتريك، اليوم السبت، الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري البلجيكي بكرة القدم.
ويلعب اليوم أيضاً رويال شارلروا مع ميشيلن الساعة 20:15، وديندر مع جينك الساعة 22:45.
وتستكمل غداً، الأحد، مباريات هذه المرحلة، حيث يلعب سيركل بروج مع كلوب بروج الساعة 15:30، وفيستيرلو مع أندرلخت الساعة 18:00 ورويال أنتويرب مع جينت الساعة 20:30، وسانت جيلواز مع ستاندر دو لياج الساعة 21:15.
أمس، فاز سينت ترويدنس على بيرشكوت 2-0 في افتتاح مباريات هذه المرحلة…
ترتيب فرق المقدمة
1- جينك: 62 نقطة
2- كلوب بروج: 53 نقطة
3- سانت جيلواز: 52 نقطة
4- أندرلخت: 48 نقطة
5- رويال أنتويرب: 45 نقطة