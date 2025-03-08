نشكركم على متابعتكم خبر مشروبات صحية يجب تناولها على الإفطار في رمضان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 8 مارس 2025 12:55 مساءً - خلال شهر رمضان، يُعد الإفطار وقتًا هامًا لتزويد الجسم بالعناصر الغذائية والطاقة التي يحتاجها بعد صيام طويل. يعتبر اختيار المشروبات الصحية أمرًا مهمًا للحفاظ على الترطيب وتعويض السوائل المفقودة وتعزيز الصحة العامة. إليك بعض المشروبات الصحية التي يُنصح بتناولها على الإفطار في رمضان:

1. الماء

يعد الماء الخيار الأمثل لترطيب الجسم بعد ساعات الصيام، ويساعد في تعويض السوائل التي فقدها الجسم طوال اليوم.

2. عصير التمر الهندي

عصير التمر الهندي يحتوي على مضادات أكسدة وفيتامين C، كما يعزز الهضم ويمد الجسم بالفائدة.

3. عصير الخروب

يتميز عصير الخروب بفوائده العديدة، حيث يحتوي على مضادات التهابات وألياف تساعد على تحسين الهضم وتقوية جهاز المناعة.

4. ماء جوز الهند

يُعتبر ماء جوز الهند خيارًا ممتازًا لإعادة توازن الأملاح في الجسم، حيث يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم والمغنيسيوم.

5. الشاي الأخضر

الشاي الأخضر غني بالمضادات التي تعزز الصحة العامة وتحسن من عملية التمثيل الغذائي.

6. عصير البرتقال الطبيعي

عصير البرتقال الطبيعي هو مصدر غني بفيتامين C، الذي يعزز جهاز المناعة ويساعد في الترطيب بعد الصيام.

7. الحليب

يعد الحليب من المشروبات المغذية التي تحتوي على الكالسيوم والبروتين، مما يساعد في مد الجسم بالطاقة والعناصر الغذائية.

8. الزبادي (اللبن الرائب)

الزبادي يحتوي على البروبيوتيك التي تدعم صحة الجهاز الهضمي، كما يساهم في تحسين الترطيب بشكل طبيعي.

9. مشروب النعناع بالليمون

مشروب النعناع بالليمون يساعد في تهدئة المعدة ويعزز عملية الهضم، مما يجعله خيارًا مثاليًا بعد الإفطار.

10. عصير الرمان

عصير الرمان يحتوي على مضادات أكسدة قوية ويعزز صحة القلب والجهاز الهضمي، بالإضافة إلى قدرته على تخفيف العطش.

11. العرقسوس

العرقسوس من المشروبات التقليدية التي تساعد في علاج التهاب الحلق وتعزيز الهضم، كما يعمل على منح الجسم الإنعاش.

12. الشاي بالزنجبيل

الشاي بالزنجبيل يساعد على تسريع عملية الهضم ويعزز قدرة الجسم على التخلص من السموم، بالإضافة إلى تخفيف الغثيان.

13. عصير التفاح الطبيعي

عصير التفاح يعزز الهضم بفضل احتوائه على الألياف وفيتامين C، ويساهم في تقليل الشعور بالانتفاخ.

ومن خلال اختيار هذه المشروبات الصحية، يمكنك الحفاظ على ترطيب جسمك خلال رمضان والاستفادة من العناصر الغذائية التي تحتاجها بعد يوم طويل من الصيام.